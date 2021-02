Eurofins ajoute une capacité de distinction virale à sa solution de monitoring du SARS-CoV-2 pour les eaux usées, les aliments et les surfaces environnementales





Eurofins ajoute aujourd'hui des capacités de monitoring des variants du virus à son portefeuille de kits de tests autonomes SARS-CoV-2 disponible dans le commerce. Cette nouvelle solution fait également partie des programmes Eurofins Covid-19 Sentineltm et SAFER@WORKtm, qui permettent une détection anticipée de la présence de SARS-CoV-2 au sein d'importantes populations dans un site donné (ex. ville, usine, établissement pédagogique, services publics, maisons de repos), avant la propagation du virus.

Sur ces sites, les tests des eaux usées et des surfaces environnementales, effectués dans le cadre du programme Eurofins COVID-19 Sentineltm, peuvent donner une indication anticipée de la présence des variants SARS-CoV-2, permettant donc aux mesures de d'endiguement d'éviter un foyer même avant l'apparition de symptômes, et identifiant désormais les variants du virus concernés.

Le kit VIRType SARS-CoV-2 Mplex (N501Y, A570D) dispose de tous les réactifs pour la détection et la distinction rapides des variants SARS-CoV-2 britannique (lignée B.1.1.7) ou sud-africain (lignée B.1.351) et brésilien (lignée P1) dans les eaux usées, les aliments et les surfaces environnementales via RT-qPCR. Les mutations à point unique faisant référence aux lignées britannique (N501Y, A570D) ou sud-africain et brésilien (N501Y) aident respectivement à faire la distinction entre les deux types de variants SARS-CoV-2. Le kit peut être utilisé en tant que test de confirmation et fait partie de la gamme de produits VIRSeek, ainsi que pour une extraction ARN efficiente en utilisant le VIRSeek RNAExtractor ainsi la détection hautement spécifique du SARS-CoV-2 en utilisant le VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex.

La solution VIRSeek est déjà utilisée dans de nombreux pays pour la quantification du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en tant qu'indicateur anticipé de pandémie. Nous ajouterons prochainement une approche quantitative visant à déterminer la distribution du variant SARS-CoV-2 dans les eaux usées pour fournir des informations cruciales relatives à la surveillance de la propagation virale.

Pour de plus amples renseignements et des achats en ligne, veuillez visiter le site web d'Eurofins Technologies.

