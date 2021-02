La ministre Nathalie Roy accorde 465 000 $ à l'organisme Culture pour tous pour le projet Hémisphères





QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 465 000 $ à l'organisme Culture pour tous afin de bonifier et d'animer un réseau d'écoles dont le projet éducatif est axé sur la culture.

Le projet Hémisphères en est à sa quatrième année d'existence et compte 21 écoles, dont 5 nouvelles cette année, réparties dans 11 régions au Québec. Par cet octroi, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance de permettre aux élèves d'expérimenter la culture au quotidien, sous différentes formes, et de favoriser la meilleure intégration possible de la dimension culturelle en contexte scolaire.

Le projet Hémisphères traduit un effort de rapprochement entre la culture et l'école qui vient s'inscrire dans le projet éducatif d'un établissement scolaire, au bénéfice de tous les élèves, du personnel scolaire, des parents et même de la collectivité, incluant les partenaires culturels de la région.

Précisons que les objectifs de ce projet pilote ont été revus pour tenir compte de la situation sanitaire et des implications de celle-ci sur les activités culturelles dans les écoles pendant la présente année scolaire, notamment en ce qui concerne les activités menées avec le concours d'artistes, d'écrivains et d'organismes culturels professionnels, sur place ou en mode numérique.

Citations :

« C'est une priorité pour moi de soutenir des initiatives comme le projet Hémisphères, qui met les bienfaits de la culture au service de l'épanouissement des élèves. Cette présence encore plus marquée de la culture à l'école ne peut qu'élargir leurs horizons et leur permettre d'exprimer leur créativité. Je suis très heureuse de ce partenariat entre le gouvernement du Québec et Culture pour tous, qui permet la réalisation d'un projet novateur alliant culture et éducation, et qui contribue ainsi à la croissance personnelle et à la réussite scolaire de nos jeunes. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de ce partenariat liant le ministère de l'Éducation, Culture pour tous et le ministère de la Culture et des Communications. Le projet Hémisphères est tout à fait en phase avec l'objectif gouvernemental prioritaire en matière d'éducation qui est de permettre à la jeunesse québécoise d'apprendre et de se réaliser dans des écoles propices à la croissance personnelle, au bien-être et à la réussite académique. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je suis ravie que le ministère de la Culture et des Communications nous appuie et nous accompagne dans ce projet à l'avenir prometteur et je l'en remercie. L'intégration de la dimension culturelle dans l'enseignement est une plus-value, sinon la clé de voûte d'un développement culturel "durable" au Québec. Les répercussions que l'on constate sur les apprentissages, la motivation des élèves, la cohésion au sein des équipes-écoles qui y voient une façon de renforcer leur travail en classe sont encourageantes. J'espère que le projet Hémisphères pourra se déployer dans les prochaines années à toutes les écoles du Québec. »

Louise Sicuro, directrice générale de Culture pour tous

