Retour de Glenn Fletcher à NVT Phybridge en tant que directeur des ventes de la région Europe





NVT Phybridge est heureuse d'accueillir Glenn Fletcher à nouveau au sein de l'organisation après un congé pour affaires personnelles

Oakville, Ontario, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- NVT Phybridge annonce le retour de Glenn Fletcher à titre de directeur des ventes pour la région Europe. M. Fletcher assurera la direction de l'équipe commerciale européenne et continuera à apporter de la valeur aux partenaires et aux clients.

Avant de prendre un congé en janvier 2019, M. Fletcher a joué un rôle déterminant dans la réussite de son équipe commerciale et dans la croissance de ses revenus dans la région EMEA. Sous sa direction, l'équipe commerciale EMEA a travaillé sur plusieurs grands projets de transformation numérique pour le compte de UK Rail et de HMPS, ainsi que sur le projet HS1.

« Le retour de Glenn à la tête de notre équipe européenne sera très bénéfique pour notre personnel et nos clients sur le plan de la continuité, a déclaré Steven Fair, vice-président exécutif des ventes mondiales de NVT Phybridge. Glenn a la capacité incroyablement unique de tirer parti des partenariats existants pour dépasser les attentes en matière de vente dans la région. »

À propos de NVT Phybridge

NVT Phybridge est un leader mondial dans le domaine des solutions d'alimentation par câble Ethernet (PoE) longue portée. NVT Phybridge s'efforce d'aider les organisations à maximiser le retour sur investissement de l'IoT (Internet des objets) en fournissant des solutions PoE de haute qualité qui sont robustes, sécurisées et faciles à mettre en oeuvre. Sa gamme primée de commutateurs et rallonges PoE à longue portée aide les clients à migrer vers un réseau basé sur l'IP (protocole Internet), transformant l'infrastructure neuve ou existante en chemin IP avec alimentation électrique.

NVT Phybridge est une entreprise de technologie basée en Amérique du Nord, d'envergure internationale, qui se consacre aux innovations pratiques. Sa première priorité est d'introduire sur le marché des solutions qui sont innovantes et abordables, technologiquement avancées et pratiques pour le client. Pour en savoir plus, consultez le site : www.nvtphybridge.com .

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 10:50 et diffusé par :