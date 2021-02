DXC Technology signe, avec Temenos, un accord qui permettra à ses grands clients bancaires de repenser la transformation fondamentale du système bancaire





DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord stratégique avec Temenos (SIX: TEMN), le leader mondial des logiciels bancaires, qui vise à accélérer la stratégie de transformation numérique des grands clients bancaires de DXC. Ce partenariat élargi réunit les vastes et puissantes capacités d'hébergement dans le nuage, de mise en oeuvre et d'intégration de DXC et la puissance du logiciel bancaire de Temenos, à la pointe de l'industrie. Les deux sociétés proposeront conjointement aux grands clients bancaires une approche optimale de la modernisation, dans le but de réduire les facteurs de concurrence, réglementaires, générateurs de coûts et les moteurs d'innovation.

De nombreuses grandes banques doivent composer avec d'anciennes strates technologiques complexes susceptibles d'inclure plusieurs capacités fondamentales, des systèmes disparates et une compartimentation des produits. Ces banques s'engagent dans la voie de projets de transformation visant à concurrencer des sociétés de technologies financières et des néo-banques capables, grâce à leur flexibilité, de lancer rapidement des produits différenciés et d'attirer de nouveaux clients. DXC et Temenos ouvrent la voie vers la transformation des systèmes bancaires en permettant aux banques d'affronter des concurrents en adaptant rapidement leurs modèles économiques et en offrant à leurs clients des services différenciés.

Grâce aux atouts conjugués de DXC et de Temenos, les clients peuvent adopter une solution bancaire moderne et demeurer confiants dans la réussite de leur migration et dans les avantages conférés par une solution résiliente entièrement hébergée.

Dmitry Loschinin, vice-président exécutif, DXC Luxoft Analytics & Engineering: "Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec Temenos, fournisseur de technologie bancaire Cloud Native à la pointe du marché. Les systèmes IT clés jouent un rôle majeur en aidant les banques à innover et à offrir à leurs clients des services bancaires de nouvelle génération. Comme toute transformation IT majeure, ce type de changement au niveau de l'entreprise nécessite d'être entrepris avec les bons partenaires. Avec Temenos, les services professionnels de calibre mondial et l'expertise bancaire approfondie de DXC offriront aux clients bancaires la possibilité de s'engager sur la voie de la modernisation IT, en mettant l'accent sur leurs forces commerciales de base, tout en mettant en oeuvre ces changements."

Max Chuard, directeur général, Temenos, a déclaré: "Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion, avec DXC, de cet accord stratégique. DXC est un partenaire reconnu dans le domaine de la transformation stratégique des systèmes IT critiques complexes pour les sociétés de services financiers. Cette stratégie de commercialisation, conjointement menée avec DXC, constitue pour Temenos un nouveau canal de commercialisation qui permettra d'accélérer sa pénétration du segment des grandes banques, en particulier dans le marché nord-américain qui représente environ 60% du total de nos investissements sur des marchés tiers. Ensemble, nous nous efforçons d'aider les grandes banques possédant d'anciennes infrastructures IT complexes, à abattre les cloisonnements, réduire la complexité et les coûts IT, et accélérer encore la mise sur le marché. Nous pouvons aider les clients de DXC à accélérer leur transformation commerciale et à offrir à leurs clients de remarquables expériences.

