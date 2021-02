C3 AI lance des optimisations globales de sa plateforme de développement d'applications et de ses applications IA d'entreprise





C3 AI (NYSE : AI), un fournisseur de logiciel IA d'entreprise de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'optimisations majeures de sa plateforme de développement d'applications IA et de ses applications IA d'entreprise conçues pour accélérer la transformation numérique. Au cours des dix dernières années, C3 AI a continué d'investir dans la C3 AI® Suite, sa plateforme IA d'entreprise ouverte, sécurisée et multicloud qui utilise une architecture dirigée par des modèles validant une IA d'entreprise de bout en bout incluant l'intégration de données, le développement de modèles, MLOps, le développement d'applications et la gouvernance et la maintenance de modèles.

La toute dernière version ? Version 7.17 ? fournit de nouvelles capacités de suivi et de gestion de la traçabilité complète des sources de données jusqu'aux entités d'application. En outre, la derrière version inclut de nouveaux pipelines d'apprentissage machine (ML) composables pour les experts en données ; des optimisations des applications C3 AI CRM, C3 AI Anti-Money Laundering, C3 AI Energy Management, C3 AI Production Schedule Optimization, et C3 AI Reliability, ainsi qu'une nouvelle application IA d'entreprise pour l'industrie pétrolière et gazière, C3 AI Well Development Optimization.

« Le lancement annoncé aujourd'hui introduit davantage de fonctionnalités leaders sur le marché pour les développeurs, experts en données et ingénieurs de données, tout en accélérant considérablement le développement d'applications IA d'entreprise », a déclaré Houman Behzadi, président et directeur produit chez C3 AI. « Nous continuons d'investir significativement dans notre plateforme IA d'entreprise, notre large gamme d'outils de développeurs et nos applications IA d'entreprise configurables pour offrir une expérience plus cohérente et enrichie aux développeurs et aux utilisateurs, et accélérer l'adoption de l'IA. »

Sont parmi les toutes dernières optimisations et fonctionnalités de plateforme disponibles avec la C3 AI Suite :

Une traçabilité complète des données, des fonctionnalités et des modèles : Les optimisations apportées aux outils de développement d'applications IA d'entreprise comprennent un nouveau composant de traçabilité complète des données, des fonctionnalités et des modèles permettant aux développeurs et aux utilisateurs finaux de comprendre la traçabilité de leur application et de leurs résultats IA/ML.

Les optimisations apportées aux outils de développement d'applications IA d'entreprise comprennent un nouveau composant de traçabilité complète des données, des fonctionnalités et des modèles permettant aux développeurs et aux utilisateurs finaux de comprendre la traçabilité de leur application et de leurs résultats IA/ML. Une génération de fonctionnalités de séries temporelles optimisée : La toute dernière version accélère significativement l'ingénierie de fonctionnalités et le développement de modèles . Les optimisations permettent un paramétrage plus rapide des fonctionnalités, des transformations statistiques plus complètes et une sélection optimisée des fonctionnalités pour leur utilisation dans des pipelines ML de C3 AI.

La toute dernière version accélère significativement l'ingénierie de fonctionnalités et le développement de modèles Les optimisations permettent un paramétrage plus rapide des fonctionnalités, des transformations statistiques plus complètes et une sélection optimisée des fonctionnalités pour leur utilisation dans des pipelines ML de C3 AI. De nouveaux pipelines ML composables : En étendant la bibliothèque toujours croissante de pipelines ML de C3 AI, la dernière version comprend quatre nouveaux pipelines pour accélérer le développement de modèles, y compris un pipeline d'apprentissage profond pour les prédictions et un pipeline de régression quantile linéaire pour les prédictions probabilistes. Les pipelines ML de C3 AI offrent également un support d'interprétabilité de modèle optimisé avec l'ajout de SHAP (Shapley Additive Explanations) aux cadres d'explicabilité disponibles.

En étendant la bibliothèque toujours croissante de pipelines ML de C3 AI, la dernière version comprend quatre nouveaux pipelines pour accélérer le développement de modèles, y compris un pipeline d'apprentissage profond pour les prédictions et un pipeline de régression quantile linéaire pour les prédictions probabilistes. Les pipelines ML de C3 AI offrent également un support d'interprétabilité de modèle optimisé avec l'ajout de SHAP (Shapley Additive Explanations) aux cadres d'explicabilité disponibles. Service Kubernetes multicloud : Dans le cadre de la normalisation Kubernetes/OpenShift en cours, la dernière version prend en charge le service Kubernetes sur tous les clouds.

Dans le cadre de la normalisation Kubernetes/OpenShift en cours, la dernière version prend en charge le service Kubernetes sur tous les clouds. De nouveaux connecteurs de données préconstruits : Les optimisations de performance et d'évolutivité apportées au cadre Virtual Data Lake de C3 AI comprennent des connecteurs vers Snowflake, Spark/Databricks, S3, Microsoft Power BI, Azure Data Lake, et Microsoft Dynamics 365, étendant encore plus la bibliothèque de connecteurs de données préconstruits sur la C3 AI Suite. Les nouveaux connecteurs accélèrent l'intégration des données et permettent aux ingénieurs de créer une image de données virtuelle ou d'ingérer des données directement dans la C3 AI Suite.

Les optimisations de performance et d'évolutivité apportées au cadre Virtual Data Lake de C3 AI comprennent des connecteurs vers Snowflake, Spark/Databricks, S3, Microsoft Power BI, Azure Data Lake, et Microsoft Dynamics 365, étendant encore plus la bibliothèque de connecteurs de données préconstruits sur la C3 AI Suite. Les nouveaux connecteurs accélèrent l'intégration des données et permettent aux ingénieurs de créer une image de données virtuelle ou d'ingérer des données directement dans la C3 AI Suite. Des optimisations des modèles d'objets d'entreprise : De nouveaux ajouts et de nouvelles optimisations à la suite de modèles d'objets d'entreprise préconstruits de C3 AI accélèrent encore plus le développement d'applications AI. Des modèles d'objets interprofessionnels fournissent des capacités fonctionnelles, y compris la gestion de l'énergie, la fiabilité des équipements et des processus, la détection de fraude, l'optimisation des inventaires, et l'optimisation des rendements de fabrication. C3 AI offre également des modèles d'objets spécifiques à un secteur déterminé pour la fabrication, les services financiers, le pétrole et de gaz, les services publics et la défense.

C3 AI continue également d'investir dans son portefeuille croissant d'applications IA d'entreprise. Optimisations notables :

C3 AI CRM

C3 AI Reliability

C3 AI Inventory Optimization

C3 AI Production Schedule Optimization

C3 AI Well Development Optimization est une nouvelle application pétrolière et gazière qui optimise les coûts de forage en amont et réduit les risques de temps non productif, tels qu'un tuyau coincé, une circulation perdue et une récupération du forage. L'application fournit le modèle de données fondamental pour les applications de développement de puits compatible avec l'IA et pour permettre aux exploitants pétroliers et gaziers en amont de planifier et d'exécuter les opérations de forage.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d'IA d'entreprise de premier plan dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout destinée au développement, au déploiement ainsi qu'à l'exploitation d'applications d'IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d'applications d'IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d'applications de GRC spécifiques au secteur conçue pour l'IA et l'apprentissage machine, et C3 AI Ex Machina, une solution d'IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l'offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et pilotée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, consultez le site www.c3.ai

