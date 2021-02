Corsearch renforce la protection contre le piratage numérique avec l'acquisition de la société londonienne Entura





Corsearch a étendu ses solutions mondiales de lutte contre le piratage et la contrefaçon avec l'acquisition de la société Entura, spécialiste de la protection des contenus basée à Londres. Cette acquisition renforce encore le soutien de Corsearch aux propriétaires de contenus numériques à un moment où leur développement connait un rythme sans précédent et où le piratage en ligne connait une augmentation spectaculaire.

NEW YORK, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Corsearch, Inc. est heureux d'annoncer l'acquisition d'Entura, un pionnier de la protection des contenus contre le piratage en ligne. Suite à l'acquisition de Marketly en 2020, cette nouvelle transaction renforce la position de Corsearch en tant que leader du marché de la protection de bout en bout des contenus en ligne.

En raison des confinements dus à la pandémie et de l'incertitude économique actuelle, une augmentation substantielle du piratage numérique à partir de flux, de cyberbloqueurs et de réseaux P2P a été signalée. À l'heure où les propriétaires et les distributeurs de contenus se tournent vers les plateformes numériques pour tirer parti d'une augmentation sans précédent du trafic en ligne, la protection contre le piratage est vitale. Avec cette nouvelle acquisition, Corsearch fournira la solution anti-piratage la plus complète qui soit.

Tobias Hartmann, PDG de Corsearch, a déclaré : « Cette acquisition va permettre à Corsearch de proposer une solution complète pour réduire le piratage, tant du côté des consommateurs que des distributeurs. Le marché de la lutte contre le piratage est actuellement très fragmenté, mais en combinant nos solutions et nos données globales, nous créerons un impact encore plus important. »

Michael James, PDG d'Entura, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre Corsearch et d'accélérer son incroyable croissance. Non seulement nous pourrons offrir à nos clients encore plus en termes de protection des contenus, mais grâce à l'expertise et à l'envergure de Corsearch, nous bénéficierons également de ses innovations en matière de lutte contre la contrefaçon et de protection des marques. »

À propos de Corsearch :

Les solutions Corsearch Brand Risk and Performancetm révolutionnent la façon dont les entreprises créent et protègent leurs marques. Des solutions innovantes de recherches, surveillances et protections de marques et de contenu permettent aux plus grandes marques de valoriser leur propriété intellectuelle et de prospérer commercialement. Les plus grands cabinets et entreprises font confiance à Corsearch pour son expertise et la qualité de ses services.

À propos d'Entura :

En 2010, Entura International a commencé à fournir un service anti-piratage de haute qualité à ses principaux clients dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la musique. Au cours de la dernière décennie, Entura a été reconnu comme un leader mondial dans la protection des médias numériques. Avec des bureaux à Londres et à Los Angeles, Entura aide les clients de l'industrie du divertissement à prospérer en les protégeant et en les soutenant afin qu'ils puissent se concentrer sur la création et la distribution de contenus de classe mondiale.

