La Banque Scotia met en place une technologie faisant appel à l'IA, C.MEE, pour améliorer l'expérience des clients





TORONTO, le 17 févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui le lancement de C.MEE, une nouvelle technologie utilisant les mégadonnées et l'intelligence artificielle (IA), pour améliorer l'expérience des clients avec la Banque. Se servant de l'IA pour prédire les besoins des clients, C.MEE fournit des conseils financiers pertinents au moment où les clients en ont le plus besoin.

« Grâce à C.MEE, nos clients interagissent avec nous comme ils le veulent, obtenant les conseils financiers dont ils ont besoin au moment qu'ils veulent et par le canal qu'ils souhaitent, explique M. Phil Thomas, vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique, à la Banque Scotia. Grâce à C.MEE, nous sommes en mesure de mieux comprendre ce dont les clients ont besoin pour ensuite leur fournir des conseils financiers personnalisés au moment où c'est le plus pertinent pour eux. »

C.MEE se sert de la plateforme mondiale d'intelligence artificielle de la Banque Scotia pour analyser les données de tous les points de contact des clients -- succursale, services bancaires mobiles, services bancaires en ligne, centres de contact et courriel - afin d'établir le type de conseil le plus pertinent à chaque interaction. Avec C.MEE, la Banque Scotia fournit aux clients non seulement des conseils pertinents, mais elle le fait par le canal qu'ils préfèrent. La puissance de C.MEE vient de la sophistication de l'IA. Utilisant les données sur les activités des clients, C.MEE apprend constamment et comprend mieux la situation du client et ses comportements financiers, ce qui permet de rehausser la pertinence des conseils fournis.

« La Banque Scotia continue d'innover pour offrir de meilleures expériences bancaires aux clients grâce à l'IA, développant les capacités de la Banque de stimuler la numérisation et la modernisation technologique à l'échelle des Amériques », souligne M. Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation.

C.MEE est actuellement déployé dans les Services aux particuliers au Canada, et on prévoit mettre en place cette technologie partout dans les Amériques où la Banque exerce ses activités. La Banque Scotia continue d'explorer les possibilités de l'IA et de l'apprentissage profond (deep learning), avec l'aide de son talentueux groupe de scientifiques de données et d'ingénieurs de données ainsi qu'avec les établissements d'enseignement de pointe avec lesquels elle a établi des partenariats.

Leadership en innovation

Depuis le début de la pandémie, la Banque Scotia a aidé plus de 375 000 clients à recevoir une aide financière et a donné des conseils à des milliers de clients pour leur permettre de traverser cette période difficile. Facilitée par les solides capacités de la Banque en matière de données et d'analytique, cette réponse rapide à la COVID-19 est la raison principale pour laquelle la Banque Scotia a été nommée meilleure banque en Amérique du Nord au chapitre de l'innovation des services bancaires numériques en 2020 par le magazine The Banker, une publication du Financial Times.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE The Bank of Nova Scotia

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 09:00 et diffusé par :