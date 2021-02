Lancement d'un appel de projets - Nouveau programme pour soutenir le ravitaillement en gaz naturel comprimé





QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce la mise en place d'un nouveau programme pour soutenir le déploiement de stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC). Ce programme a pour but d'implanter, au Québec, des stations publiques de ravitaillement en GNC. Un processus d'appel de projets est en cours et les promoteurs intéressés peuvent présenter une demande d'ici le 17 mars prochain.

Le Programme de soutien au déploiement de stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé s'adresse aux entreprises privées et aux organismes à but non lucratif au Québec, dont les distributeurs de carburants actuels, les nouveaux distributeurs de carburants et les propriétaires de flottes de véhicules lourds qui désirent exploiter une station.

Dans le cadre de la Politique énergétique 2030 du Gouvernement du Québec, il est prévu de soutenir la conversion des véhicules de transport déjà sur la route à des véhicules utilisant des carburants à plus faible teneur en carbone, notamment le GNC, en remplacement des produits pétroliers habituellement consommés. C'est dans ce contexte que le programme est lancé.

L'aide financière gouvernementale a pour objectif :

de pallier une partie du risque du promoteur;

de contribuer au développement plus rapide du réseau public de ravitaillement;

de permettre l'adoption d'un carburant plus propre par des entreprises et l'augmentation du parc de véhicules lourds propulsés au GNC.

Le programme contribuera à la réduction de la consommation de produits pétroliers habituellement consommés et des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur du transport. Par ailleurs, en utilisant davantage le GNC, les propriétaires de flottes de véhicules pourront contribuer à la diminution de leur empreinte environnementale. En effet, davantage de kilomètres pourront être parcourus avec ce carburant moins émissif.

Citations :

« Nous souhaitons voir s'implanter au Québec davantage de stations publiques de ravitaillement en gaz naturel comprimé qui permettront aux véhicules de transport déjà sur la route de se convertir aux carburants à plus faible teneur en carbone. Ce programme a pour but de réduire l'empreinte environnementale du transport routier des marchandises. Il s'inscrit ainsi parmi les actions pour favoriser la relance économique et la transition énergétique du Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'utilisation de gaz naturel comprimé permet une réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques, un objectif qui figure dans notre Plan pour une économie verte. D'ailleurs, ce plan s'appuie sur des politiques et des plans d'action complémentaires pour atteindre ses objectifs climatiques, dont la Politique énergétique 2030. Grâce à la conversion à des véhicules utilisant des carburants à plus faible teneur en carbone, nous ferons un pas de plus vers une transition à une énergie plus propre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Au Québec, le secteur des transports est le principal émetteur de GES. Les GES de ce secteur proviennent des combustibles fossiles (essence, carburant diesel, huile lourde, propane, gaz naturel, etc.) utilisés comme carburant.

Le budget du programme provient de l'action 17.2 relative au soutien à l'utilisation du gaz naturel pour le transport routier des marchandises du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

L'aide financière accordée par le MERN dans le cadre du programme ne peut dépasser 400 000 $ par projet. Mentionnons qu'une somme globale de 2,95 M$ est disponible pour les participants qui seront retenus.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme de soutien au déploiement de stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou participer à l'appel de projets, consultez la page Web à ce sujet :

https://mern.gouv.qc.ca/energie/programmes/programme-soutien-gnc

https://mern.gouv.qc.ca/energie/programmes/programme-soutien-gnc

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :



https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles





https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 514 882-5645

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 09:00 et diffusé par :