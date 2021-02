Création de logements plus abordables pour les familles de Red Lake





RED LAKE, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Red Lake auront bientôt accès à des options de logement plus abordables.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral versera 4,2 millions de dollars à New Starts for Women Inc., un projet de construction de logements de transition de deux étages et de 10 unités visant à aider les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale.

L'ensemble, géré par le Kenora District Services Board (KDSB), reçoit du financement par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un programme de la Stratégie nationale sur le logement administré par la SCHL qui appuie la construction et la réparation de logements abordables partout au pays. Le financement est accordé en priorité aux projets visant à aider les Canadiens les plus vulnérables,notamment les femmes et les filles, les personnes fuyant des situations de violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le KDSB fournit des services sociaux dont tous les citoyens du district de Kenora ont besoin. L'organisme est déterminé à fournir des services efficients et efficaces dans l'ensemble du district pour soutenir les personnes, les familles et les collectivités, notamment par la création de logements abordables et accessibles.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires comme la KDSB pour trouver des solutions aux problèmes de logement auxquels font face les Canadiens dans toute la région.

« La violence fondée sur le sexe continue d'avoir des répercussions dévastatrices sur le logement, entre autres, sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Pour faire en sorte que personne ne soit laissé sans place, notre gouvernement prend les mesures nécessaires, par l'entremise de projets de logements abordables et de transition comme celui-ci, pour répondre aux besoins en matière de logement des collectivités locales de Red Lake et de partout au Canada. »- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Grâce à cet engagement et au soutien financier du gouvernement du Canada, KDSB, New Starts for Women Inc. et la collectivité de Red Lake seront mieux placés pour aider les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale en leur offrant des logements et des services de soutien sûrs. Pour assurer le bien-être, l'inclusion et le sentiment d'appartenance à la collectivité de tous, chacun doit disposer d'un chez-soi sûr et accessible. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien offert par la SCHL et l'honorable ministre Hussen. » - Barry Baltessen, président du conseil d'administration, Kenora District Services Board (KDSB)

L'ensemble comprend 10 logements, dont 60 % auront un loyer abordable et 40 % auront un loyer du marché.





La moitié des logements, situés au premier étage, seront entièrement accessibles. L'autre moitié des logements, au deuxième étage, seront construits avec des caractéristiques de conception universelle.





L'ensemble vise une réduction de 55 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.





2015. Les travaux de construction ont débuté en octobre 2019 et devraient être pratiquement achevés en avril 2021.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales. L'Énoncé économique de l'automne de 2020 propose d'accorder un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars en nouveaux prêts sur sept ans dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement permettra à la SCHL de soutenir la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires partout au Canada .

