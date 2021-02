Le BioFlash de Smiths Detection détecte le SARS-CoV-2 dans l'air.





Smiths Detection, un leader mondial du contrôle-détection de sécurité, annonce aujourd'hui que son détecteur biologique BioFlash® est capable de détecter le SARS-CoV-2 dans l'air, après la conduite d'essais par l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine (USAMRIID, United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases).

Ces essais ont été menés avec des souches vivantes du virus SARS-CoV-2, dans une zone de bioconfinement de niveau 3 située à Fort Detrick, dans le Maryland. Le biocapteur CANARY utilisé par le système BioFlash a démontré qu'il peut rapidement détecter la présence de faibles niveaux de SARS-CoV-2 aérosolisé.

La technologie CANARY® repose sur un biocapteur cellulaire. Elle est ici associée à des techniques exclusives de prélèvement d'aérosols, pour permettre la détection rapide et précise de risques biologiques tels que des virus, des toxines ou des bactéries.

« Nous travaillons d'arrache-pied pour fournir un outil concourant à la lutte actuelle contre le coronavirus », commente Roland Carter, président de Smiths Detection. « Le BioFlash est un outil efficace et fiable de contrôle-détection. Les données issues de ces essais seront précieuses afin de mieux comprendre la propagation du SARS-CoV-2 et de protéger les personnes dans les espaces intérieurs tels que les hôpitaux, les écoles et les bâtiments commerciaux ».

L'USAMRIID a confirmé la capacité du BioFlash de Smiths Detection de déceler le virus SARS-CoV-2 dans l'air à partir d'une concentration estimée de seulement 6 000 particules infectieuses, en environnement contrôlé, sachant qu'une personne infectée par le SARS-CoV-2 émet jusqu'à un million de particules en un seul éternuement. Les résultats des essais indiquent également l'absence de réactivité croisée avec le virus influenza et celui du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), une considération importante pour le contrôle-détection du virus SARS-CoV-2.

Des essais et recherches supplémentaires sont en cours dans plusieurs universités américaines afin de recueillir davantage de données sur la manière dont cette technologie de détection peut faciliter la prévention d'épidémies et guider les organisations tant publiques que privées dans leurs stratégies de réduction de l'incidence de la Covid-19.

À propos du détecteur biologique BioFlash

Le détecteur biologique BioFlash® est un système de prélèvement d'aérosols biologiques et de détection qui permet l'identification rapide et précise de différents pathogènes, notamment de virus, de toxines et de bactéries. Le BioFlash est commercialisé depuis plus de dix ans et est actuellement utilisé par le gouvernement américain ainsi que par le secteur privé dans le cadre d'applications diverses.

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection est une entité de Smiths Group, un leader mondial des technologies de contrôle-détection destinées à l'aviation, aux installations portuaires et frontalières, ainsi qu'aux marchés de la défense et de la sécurité urbaine. Forts de 40 ans d'expérience en première ligne, nous élaborons les solutions requises afin de protéger la société contre le passage illicite d'explosifs, d'armes prohibées, de produits de contrebande, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple : offrir la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement dont dépend le monde.

À propos de l'USAMRIID

Depuis plus de 50 ans, l'USAMRIID est une ressource médicale de pointe dans la prévention des risques biologiques ? connus et nouveaux ? et la lutte contre ces derniers. L'Institut est le seul laboratoire du Département américain de la Défense équipé pour l'étude en toute sécurité de virus hautement dangereux exigeant un bioconfinement maximal de niveau 4. Les recherches menées par l'USAMRIID aboutissent à des solutions médicales (vaccins, médicaments, diagnostics, informations et programmes de formation) dont bénéficient tant le personnel militaire que la population civile. Établi en 1969, l'Institut joue un rôle essentiel en tant que principal laboratoire militaire de recherche médicale du Bureau conjoint des sciences et technologies pour la défense chimique et biologique (Joint Science and Technology Office for Chemical and Biological Defense) de l'Agence de la Défense américaine pour la réduction des menaces (Defense Threat Reduction Agency). L'USAMRIID relève de la direction de l'armée américaine en charge de la recherche-développement médicale (U.S. Army Medical Research and Development Command). Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.usamriid.army.mil

[Les informations reprises dans ce communiqué de presse ne reflètent pas nécessairement la position ou la politique du gouvernement américain et ne sous-entendent pas l'approbation officielle de ce dernier.]

