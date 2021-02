Xlife Sciences AG (XLS) : candidat antiviral





Une société de projet de Xlife Sciences AG (XLS) développe actuellement un médicament prometteur contre le SARS-CoV-2 ainsi que d'autres virus de la grippe. La substance active inhibe la réplication du virus et agit contre les processus inflammatoires causés par l'infection. Elle est déjà utilisée chez l'homme.

Partout dans le monde, des laboratoires s'activent pour trouver une thérapie contre le Covid-19. Le but visé est alors de réduire la réplication virale au stade précoce de la maladie et d'en traiter les effets inflammatoires par la suite.

Le médicament candidat élaboré par la société de projet de Xlife Sciences AG a montré qu'il pouvait offrir une approche thérapeutique alternative à plusieurs stades de la maladie puisqu'il réduit à la fois la charge virale et inhibe l'inflammation dans le corps.

Oliver R. Baumann, PDG de Xlife, est ravi des derniers résultats : « Nous avons bon espoir que le médicament puisse être employé à divers stades du Covid-19 en raison de ses propriétés spécifiques et nous sommes heureux de contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale ». La substance active, qui fait l'objet de nouvelles recherches, pourrait être transférée à d'autres virus respiratoires, a-t-il ajouté.

Selon Xlife, le candidat est parvenu à réduire efficacement la charge virale de cellules pulmonaires infectées par la grippe dans plusieurs expériences. Des essais impliquant des pathogènes du SARS-CoV-2 ont également montré un haut niveau d'efficacité. De surcroît, divers processus inflammatoires ont été efficacement combattus dans le corps. La substance active est déjà utilisée chez l'homme.

À propos de Xlife Sciences AG

Xlife Sciences AG est une entreprise suisse qui investit dans des technologies prometteuses dans le secteur des sciences de la vie. Xlife Sciences AG fait le lien entre la recherche-développement et les marchés de la santé en aidant chercheurs et entrepreneurs à positionner, structurer, développer et mettre en pratique leurs concepts. Avec le soutien de partenaires industriels et d'universités, Xlife Sciences AG mène les projets jusqu'à la phase de preuve de concept après divulgation d'une invention ou scission d'une entreprise. Par la suite, elle octroie des licences ou revend la société, souvent dans le cadre d'un partenariat stratégique. Xlife Sciences AG offre aux investisseurs un moyen direct de développer des technologies d'avenir innovantes à un stade très précoce. Pour plus de précisions, rendez-vous à l'adresse : www.xlifesciences.ch

Language: English Company: Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zürich Switzerland Phone: 0041 44 385 84 60 E-mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich EQS News ID: 1168858

