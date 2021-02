Le nouveau visage des Jeux du Canada





Le plus grand événement multisports amateur au Canada dévoile une nouvelle marque et un tout nouveau manifeste vidéo visant à inspirer la prochaine génération d'athlètes et de leaders canadiens et les communautés du pays.

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a dévoilé une stratégie et une identité de marque dynamiques, édifiantes et reposant sur le pouvoir transformateur du sport.

Le CJC et Will Creative, une agence de marketing de Vancouver, ont travaillé étroitement avec des athlètes et des partenaires de tout le pays pour s'assurer que la nouvelle identité peut être adaptée à la personnalité unique de chaque communauté hôte tout en illustrant de manière convaincante la mission générale des Jeux.

Le logo des Jeux du Canada rappelle à la fois une étincelle et une feuille d'érable, symbolisant l'énergie, la passion et la détermination de manière on ne peut plus canadienne. La mention « Jeux du Canada Games », quant à elle, illustre l'importance du bilinguisme et l'identité nationale unique du Canada

« C'est une vision audacieuse des Jeux du Canada, dont nous sommes extrêmement fiers et qui, espérons-le, inspirera des générations de Canadiens à accomplir de grandes choses, se réjouit Dan Wilcock, président-directeur général du CJC. Nous souhaitons également rappeler à nos compatriotes le potentiel illimité du sport, car c'est entre autres grâce à lui que nous renouerons avec nos communautés après cette période difficile.»

La marque, appuyée par un nouveau site Web, une boutique en ligne et un manifeste vidéo émouvant, sera dévoilée le 17 février. Narrée par Catriona Le May Doan, médaillée d'or olympique et triple participante aux Jeux du Canada, la vidéo vise à inspirer la prochaine génération d'athlètes et de leaders canadiens à rester impliqués dans le sport et à se rassembler aux prochains Jeux du Canada.

Le lancement de la marque des Jeux du Canada sera immédiatement suivi par une célébration marquant le début du compte à rebours de deux ans et le dévoilement de la marque des Jeux d'hiver du Canada 2023 qui auront lieu à l'Île-du-Prince-Édouard. Le 18 février prochain, Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Kyle Dudley, directeur général des Jeux d'hiver du Canada 2023, feront un dévoilement spécial de la marque et le point sur les Jeux de 2023 à Charlottetown.

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada rassemblent des athlètes sans handicap et des athlètes ayant une déficience physique ou intellectuelle de toutes les provinces et tous les territoires du pays, de toutes les identités de genre ou sexuelles et de tous les milieux culturels. Les prochains Jeux d'été auront lieu du 6 au 21 août 2022 dans la région de Niagara, et les prochains Jeux d'hiver se dérouleront du 18 février au 5 mars 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

« Les Jeux du Canada jouent un rôle important dans le développement de notre système sportif. Nous remercions le Conseil des Jeux du Canada, qui par son travail contribue à renforcer les collectivités canadiennes. Nous avons bien hâte d'encourager les athlètes qui participeront aux Jeux d'été du Canada - Niagara 2022 et aux Jeux d'hiver du Canada - Île-du-Prince-Édouard 2023. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Au cours de la dernière année, les athlètes canadiens n'ont pas pu s'entraîner et compétitionner comme ils l'auraient fait en temps normal. La nouvelle marque des Jeux du Canada vise à leur rappeler que la compétition point à l'horizon et que la communauté sportive fera bientôt son grand retour, plus forte que jamais! »

- James Lavallée, médaillé en canoë-kayak aux Jeux du Canada 2013 et 2017

« Les Jeux du Canada ont mis en scène d'innombrables athlètes de talent. Une marque représente une identité, des paroles et des gestes. Je crois que pour les athlètes, le logo sera bien plus qu'un simple logo : il évoque une compétition de haut calibre où les meilleurs athlètes de chacune des provinces et de chacun des territoires viennent montrer l'étendue de leur talent devant une foule locale. »

- Sam Effah, médaillé d'or en athlétisme aux Jeux du Canada 2009

« Je suis emballée par la nouvelle marque! L'idée d'inclure une étincelle dans le nouveau logo est vraiment brillante. Grâce au sport, les athlètes nouent des relations pour la vie alors qu'ils poursuivent leurs rêves avec passion et détermination. La nouvelle marque est inspirante, car la feuille d'érable symbolise l'unité nationale à laquelle contribuent les athlètes de la relève.»

- Gillian Gowling, athlète aux Jeux du Canada 2019 en biathlon

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesse ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités hôtes.

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 08:10 et diffusé par :