Sommet Education lance son premier salon étudiant virtuel

LAUSANNE, Suisse, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Sommet Education, leader mondial de l'enseignement dédié au Management de l'Hospitalité qui regroupe les institutions académiques de renom international - Glion Institut de Hautes Etudes, Les Roches et École Ducasse crée un salon étudiant virtuel unique en son genre. Consacré aux métiers de l'hôtellerie, des arts culinaires et de la pâtisserie, mais aussi au luxe et à l'innovation, ce premier salon virtuel va permettre aux étudiants de tous horizons de s'informer sur une douzaine de cursus avec un accent particulier mis sur les Masters, de rencontrer des experts et conseillers en carrière et en orientation ainsi que de visiter les campus.

Glion, Les Roches et École Ducasse proposent un portefeuille exceptionnel de programmes d'études axés sur les secteurs de l'hôtellerie, de la gastronomie, du luxe, de la finance et de l'expérience au sein de neuf campus dans cinq pays. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les campus, chaque programme d'études de Glion et Les Roches peut désormais être intégré et suivi partiellement ou entièrement à distance.

Cet événement en ligne d'une journée regroupe plus d'une douzaine de programmes et met particulièrement en lumière les masters proposés dans les institutions du Groupe. Développée sur Brazen, la plateforme d'événements virtuels en ligne permet aux étudiants de découvrir les institutions et les met en relation avec les directeurs de programme, les experts en carrière, et les conseillers par le biais de vidéos. La plateforme permet aussi des interactions audio et textuelles.

Parmi les spécialistes, les futurs étudiants auront l'occasion d'interagir avec : Mark O'Brien ? Les Roches et Glion Director of Postgraduate Recruitment ; Ruth Puhr MA, MSc - Head of Teaching and Learning Development Les Roches , spécialisée dans les techniques d'efficacité de l'apprentissage à distance ; Sophie Thomas ? Glion et Les Roches, Glion and Les Roches Director of Alumni Engagement. Cette dernière évoquera le programme de mentoring spécifique mis en place pour renforcer encore le lien entre les étudiants et le vaste réseau des écoles au sein de l'industrie.

Charles Bennett ? Success and Business Coach organisera également une session sur la planification de carrière et les compétences en leadership.

Un lobby virtuel, une zone de réseautage, une aide en ligne et la possibilité de réserver une visite du campus complètent cette expérience étudiante en ligne unique.

L'événement est dès à présent ouvert aux inscriptions et sera diffusé en direct le 24 février.

Pour s'enregistrer : https://fal.cn/3dpM3

A propos de Sommet Education

Sommet Education, basé à Lausanne, est un groupe d'éducation unique, spécialisé en management hôtelier et dans le domaine des arts culinaires, qui s'engage à offrir une expérience étudiante exceptionnelle et à développer les talents de l'industrie de l'expérience client.

Ses institutions en management hôtelier, Glion et Les Roches avec des campus en Suisse, Espagne, Chine et au Royaume-Uni, accueillent des étudiants de premier et second cycle universitaire de plus de 100 pays et offrent une éducation fondée sur le modèle dual suisse : la rigueur académique et l'apprentissage pratique dans un environnement multiculturel. Ses institutions en arts culinaires et pâtisserie, École Ducasse, offrent des Bachelors, des programmes de reconversion, des formations professionnelles continues et des cours pour particuliers au travers de trois écoles en France et des partenariats à l'étranger.

Sommet Education est le seul groupe avec deux institutions classées dans le top 3 mondial des meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier et parmi les trois premières mondiales sur le critère de la réputation auprès des employeurs (QS World University Rankings by Subject 2020).

