Aifred Health s'associe à Pender & Howe Executive Search pour recruter un vice-président, Développement et livraison de logiciels





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Pender & Howe Executive Search a annoncé, au nom d'Aifred Health, l'amorce d'un processus de recrutement d'un vice-président, Développement et livraison de logiciels. Aifred est une entreprise spécialisée dans les services de santé en ligne axée sur l'aide à la décision clinique en santé mentale, notamment pour le traitement de la dépression. Aifred a récemment été sélectionnée parmi les trois finalistes du concours IBM Watson AI XPRIZE, auquel participaient 700 équipes. Elle est en compétition pour le grand prix de 3 millions de dollars américains qui sera décerné en juin 2021.

Aifred, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, met en oeuvre des lignes directrices fondées sur les meilleures données probantes ainsi que des renseignements tirés de l'intelligence artificielle afin d'appuyer une meilleure gestion des traitements et l'attribution du bon traitement à chaque patient. Aifred compte offrir des solutions pour un large éventail de troubles de santé mentale, en tirant parti de son modèle d'intelligence artificielle indifférent au traitement. À la base, Aifred se concentre sur l'amélioration des soins de santé mentale pour tous.

Grâce à la croissance organisationnelle et au récent financement d'amorçage de 4 M$ codirigé par MEDTEQ+ et BDC Capital, avec l'appui supplémentaire du Mouvement Desjardins, de Highline Beta et d'autres investisseurs privés et institutionnels, Aifred se lance à la recherche d'un vice-président qualifié et expérimenté pour l'équipe Développement et livraison de logiciels. Celui-ci doit avoir fait ses preuves dans l'exécution de projets d'intégration et de mise en oeuvre de dossiers médicaux ou de santé électroniques, le déploiement d'outils de santé numériques et la gestion de projets de développement de logiciels. Le vice-président, Développement et livraison de logiciels, exécutera la vision d'Aifred en matière de développement de produits, des exigences jusqu'à la conception, et de la validation jusqu'au déploiement harmonieux sur tous les sites des clients aux États-Unis et au Canada.

Ce poste sera localisé à Montréal, mais un emplacement éloigné au Canada pourrait être envisagé.

À propos de Pender & Howe

Pender & Howe est une entreprise spécialisée dans la recherche de cadres et de dirigeants de calibre mondial pour les conseils d'administration et les décideurs. Pour plus d'informations concernant Pender & Howe, veuillez consulter le site www.penderhowe.com.

Pour une description complète du poste et des renseignements détaillés sur la façon de présenter sa candidature, veuillez consulter le site https://cutt.ly/akR9pdR.

