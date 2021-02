Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,2 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Agapit





SAINT-AGAPIT, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 223 845 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Agapit pour la construction d'une caserne de pompiers. Cet investissement est possible grâce au programme de Réfection et construction des infrastructures municipales.

Le nouveau bâtiment sera érigé au 1145, avenue Bergeron. Il sera doté d'une superficie d'environ 762 mètres carrés, sur un niveau. Seront mis à la disposition des employés du Service de protection incendie un espace multifonctionnel, deux salles de toilettes avec douches, une aire de repos et un vestiaire, en plus d'une cuisine et d'une salle à manger.

L'édifice sera notamment composé d'une salle de lavage des équipements, d'une salle de séchage des habits, d'un atelier pour l'entretien des appareils respiratoires, d'un espace pour sécher les boyaux, d'une salle de formation et de deux bureaux. Enfin, la nouvelle caserne comprendra une aire de garage avec trois portes et trois baies de stationnement.

Citations :

« C'est en finançant des projets comme celui de la nouvelle caserne de Saint-Agapit que notre gouvernement affirme son engagement à développer les régions du Québec. Notre appui de 2,2 millions de dollars s'allie aux efforts déployés par les acteurs municipaux pour la conception d'une infrastructure fonctionnelle et sécuritaire. Une fois de plus, je suis fière de la belle collaboration à l'origine de cette réalisation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de députée, je suis très heureuse pour les citoyennes et citoyens de Saint-Agapit. Je sais à quel point ce projet est important pour la Municipalité et la population. Grâce à cette aide financière, les citoyens bénéficieront d'une caserne à la hauteur de leurs besoins et les pompiers disposeront d'un environnement de travail optimal pour l'accomplissement de leur mission. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« C'est à titre de maire que je désire exprimer toute ma fierté de voir se réaliser notre projet de caserne incendie attendu depuis fort longtemps. Nous venons de nous doter d'une infrastructure moderne qui assurera, à notre communauté, un service de protection incendie d'une qualité supérieure. Merci au gouvernement du Québec qui, par son aide financière, a rendu possible ce beau projet. »

Yves Gingras, maire de Saint-Agapit

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'une aide financière de 808 560 $ a été confirmée à la Municipalité de Saint-Agapit le 11 septembre 2020 par les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

