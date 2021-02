Invitation aux médias - Le député William Amos annoncera des investissements destinés à appuyer l'industrie minière de l'Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada, plus près que jamais des régions du Québec, investit dans des projets qui seront porteurs pour la relance de l'économie.

William Amos, député de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'appui à Géliko, Abitibi Géophysique, Clôture Abitem et Mécanicad.

L'annonce de ces contributions financières de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur les industries qui constituent le fleuron des économies régionales. Elles contribuent de façon importante à la croissance économique et seront des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Date :

18 février 2021

Heure :

10 h

Endroit :

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://zoom.us/webinar/register/WN_nPNXERakSCam8RyxbQN2bw.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 07:00 et diffusé par :