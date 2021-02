Le SDK d'AdsWizz est le premier à être certifié pour l'audibilité par IAB Tech Lab





AdsWizz, le premier fournisseur mondial de technologies publicitaires pour l'audio en ligne, a été certifié par l'IAB Tech Lab comme étant conforme à l'Open Measurement Software Development Kit (OM SDK). C'est la première fois qu'un fournisseur de technologie publicitaire pour l'audio en ligne fait certifier son SDK pour en vérifier la conformité à l'OM SDK, et ainsi valider « l'audibilité » des annonces publicitaires audio. Grâce à cela, les éditeurs et les annonceurs peuvent désormais savoir avec certitude si une annonce publicitaire a été entendue ou non.

« Les annonceurs qui ont l'habitude de travailler avec les formats publicitaires vidéo et en display, où des normes comme celle-ci sont déjà en place, veulent avoir la confirmation que leur investissement dans l'audio est sûr », a déclaré Erik Barraud, Vice-président directeur de la Gestion des produits chez AdsWizz. « C'est pourquoi nous continuons à être à la pointe de l'industrie et à adopter des normes qui nous aident, ainsi que tous nos partenaires, à apporter aux annonceurs de l'assurance et une tranquillité d'esprit en matière d'annonce publicitaire audio. »

Le SDK d'AdsWizz a une couverture de plus de 500 millions d'appareils uniques dans le monde et est utilisé par certains éditeurs majeurs de l'audio dans le monde entier, tels que TuneIn aux États-Unis; Bauer Media and Wireless au Royaume-Uni; M6 et NRJ Group en France; Crossplan Deutschland Publishers en Allemagne; ARN, SCA et NZME en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'utilisation par Pandora et par SoundCloud est prévue dans le courant de l'année. En activant la vérification d'audibilité, non seulement les annonceurs ont la certitude que leur annonce publicitaire a été entendue, mais ils sont également en mesure de le vérifier en rapport avec la plus grande audience d'inventaires audio premium.

Le SDK d'AdsWizz est une technologie polyvalente qui offre des capacités publicitaires uniques, telles que les formats d'annonces interactives. AdsWizz ShakeMe et AdsWizz Voice Ads permettent à l'auditeur d'interagir avec le message audio en secouant son téléphone ou en utilisant l'activation par la voix. Les réponses interactives peuvent télécharger une application, un coupon, diriger l'auditeur vers un site Web pour obtenir davantage de renseignements ou encore donner un itinéraire vers un magasin, etc.

« L'Open Measurement SDK a été créé pour apporter transparence et cohérence à la publicité intégrée au sein des applications », a déclaré Shailley Singh, Vice-président, Gestion des produits et programmes mondiaux, IAB Tech Lab. « L'adoption du OM SDK par AdWizz conforte les leçons acquises sur le web et le display qui permettent d'établir les fondations d'une publicité audio accessible et transparente »

Le OM SDK, publié par IAB Tech Lab en avril 2018, a été initialement conçu pour faciliter la visibilité et la mesure de vérification third party pour les annonces publicitaires diffusées dans des environnements de vidéo Web et d'applications mobiles. La récente certification du SDK d'AdsWizz utilise la récente version 1.3 de l'OM SDK qui pour la première fois, prend en charge la mesure audio, en utilisant les mêmes normes de mesure de vérification third party et en les appliquant aux annonces publicitaires audio pour l'audibilité. Pour être classée comme une annonce publicitaire « audible », l'annonce audio doit être lue pendant 2 secondes avec le lecteur activé.

La certification OM SDK d'AdsWizz par IAB Tech Lab s'applique dans le monde entier. Le SDK 7.2 d'AdsWizz a été publié en octobre 2020 et est disponible pour les éditeurs utilisant AdsWizz Campaign Manager (AudioServe) sur tous les marchés mondiaux.

À propos d'AdsWizz

AdsWizz a créé la plate-forme technologique intégrée qui alimente l'écosystème de la publicité audio numérique. AdsWizz est la solution de monétisation sous-tendue pour les plateformes de streaming musical, les podcasts et les groupes de radio reconnus dans le monde entier. Grâce à sa solution d'insertion dynamique de publicités audio, à des plateformes programmatiques avancées et à des formats audio innovants, AdsWizz connecte efficacement les acheteurs et les vendeurs d'espaces publicitaires audio en ligne. AdsWizz appartient à SiriusXM et a son siège social à San Mateo, en Californie, avec un centre de développement technologique à Bucarest, en Roumanie.

À propos de l'IAB Tech Lab

Créé en 2014, l'IAB Technology Laboratory (Tech Lab) est un consortium à but non lucratif qui engage une communauté de membres à l'échelle mondiale pour développer une technologie et des normes fondamentales qui permettent de développer la croissance et la confiance dans l'écosystème des médias numériques. Composé d'éditeurs numériques, de sociétés de technologie publicitaire, d'agences, de spécialistes du marketing et d'autres sociétés membres, IAB Tech Lab se concentre sur des solutions pour la sécurité de la marque et contre la fraude publicitaire; l'identité, les données et la confidentialité des consommateurs; les expériences publicitaires et leur mesure; et l'efficacité programmatique. Son travail comprend le protocole d'enchères en temps réel OpenRTB, la spécification antifraude ads.txt, l'Open Measurement SDK pour la visibilité et la vérification, la spécification vidéo VAST et l'initiative Project Rearc pour l'adressage centré sur la confidentialité. Les membres du conseil d'administration / les entreprises sont répertoriés sur : https://iabtechlab.com/about-the-iab-tech-lab/tech-lab-leadership/. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page : https://iabtechlab.com.

