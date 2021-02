eSalon lance une coloration personnalisée semi-permanente en Europe





La première et la seule entreprise de coloration capillaire véritablement sur mesure optimise l'expérience de coloration capillaire à domicile grâce à une nouvelle formule semi-permanente

EL SEGUNDO, Californie, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- eSalon , le pionnier de la coloration maison sur mesure, présente aujourd'hui sa coloration de cheveux semi-permanente en Europe. La formule à 0 % d'ammoniac s'estompe progressivement en 24 lavages environ, limitant une ligne de démarcation, ce qui permet finalement aux clients de changer de couleur de cheveux avec facilité et commodité.

La formule semi-permanente, qui fait partie de la gamme haut de gamme de la société en matière de coloration et de soins capillaires de qualité professionnelle, a été développée en interne par l'équipe d'experts en chimie cosmétique et de stylistes d'eSalon.

Depuis son lancement il y a 10 ans, eSalon a distribué plus de 251 000 combinaisons de couleurs uniques et expédié plus de 9,7 millions de commandes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis 2019, eSalon formule et distribue des couleurs personnalisées à partir du site de production de la marque à Londres. eSalon est actuellement disponible sur plus de 20 marchés européens dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et le Royaume-Uni.

« Après des années d'expérience dans le domaine des colorations capillaires sur mesure en Europe, nous avons vu une opportunité d'innover la pierre angulaire de notre coloration capillaire sur mesure et de mettre sur le marché notre formule semi-permanente de qualité salon », a déclaré Graham Jones, PDG d'eSalon. « Grâce à cette formule différenciée, nous sommes désormais en mesure d'offrir encore plus d'options sur mesure aux clients pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs en matière de coloration capillaire sans avoir à s'engager à long terme sur la couleur et l'entretien. »

Leianna Hillo, coloriste en chef, décompose la couleur semi-permanente des cheveux et partage les conseils d'experts pour obtenir les meilleurs résultats :

Q : Qu'est-ce que la coloration semi-permanente et comment fonctionne-t-elle ?

R : La couleur semi-permanente est composée de 0 % d'ammoniaque et est mélangée à un révélateur à faible volume, ce qui permet de la faire partir après 24 à 28 shampooings. Appliquée sur les cheveux secs avant le shampoing, elle agit en déposant des pigments à la surface des cheveux.

Q : À qui s'adresse la coloration semi-permanente ?

R : La semi-permanente est idéale pour tous ceux qui souhaitent changer de couleur sans engagement, ou pour ceux qui cherchent à rehausser leur teinte actuelle avec un nouveau ton. C'est aussi très bien pour les personnes ayant jusqu'à 25 % de gris. Pourquoi seulement 25 % ? Parce que la couleur semi-permanente des cheveux ne vit qu'à la surface de la mèche de cheveux. La couleur donnera à vos gris un aspect translucide « mis en valeur », ce qui les aidera à se fondre dans votre teinte globale. Comme la couleur semi-permanente est conçue pour s'estomper progressivement en 24 à 28 lavages, vous n'aurez pas de ligne de démarcation perceptible à l'endroit où vous avez coloré vos cheveux pour la dernière fois, ne laissant aucune repousse notable à la racine. Cela permet également de réduire l'entretien si vous avez tendance à vous écarter de votre programme de coloration ou si vous souhaitez simplement changer de couleur de temps en temps.

Q : Quels sont les résultats de la coloration semi-permanente ?

R : Par rapport à la couleur permanente, la semi-permanente semble plus translucide mais offre tout de même suffisamment de mélange pour ceux qui ont un pourcentage de gris plus faible. Comme la couleur semi-permanente fonctionne en déposant la couleur sur la cuticule, elle ne peut pas « soulever » ou éclaircir vos cheveux. Cependant, l'application d'une couleur semi-permanente sur des cheveux pré-éclaircis peut donner une couleur multidimensionnelle avec de beaux résultats. Appliqué sur votre couleur naturelle, la semi-permanente est un excellent moyen de rehausser vos tons naturels ou d'ajouter un subtil éclat de couleur.

Q : Quels sont les avantages de la coloration semi-permanente ?

R : Nos formulations semi-permanentes (et permanentes) comprennent des agents de conditionnement tels que la vitamine E, la B5 et l'aloe vera pour aider à adoucir et à renforcer vos cheveux. De plus, il a été scientifiquement prouvé que la formule améliore la brillance. Voir ici pour une liste complète de nos ingrédients.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.esalon.com. Suivez eSalon sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos d'eSalon

eSalon réinvente la façon dont les femmes se colorent les cheveux en créant une coloration maison de qualité professionnelle entièrement sur mesure, faite sur commande et expédiée directement à leur domicile. Lancée en 2010, la marque de coloration à domicile, plusieurs fois primée, offre une expérience personnalisée grâce à une combinaison unique d'expertise humaine et de technologie de pointe, doublement brevetée. Chaque commande est formulée et distribuée à la demande dans ses sièges de Los Angeles et ses installations de production de Londres. Plus de 251 000 combinaisons de couleurs uniques ont été créées et plus de 9,7 millions de commandes ont été expédiées à ce jour en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La gamme complète de soins capillaires d'eSalon est certifiée par le programme « sans cruauté » Leaping Bunny. En juin 2020, la société a lancé Colorsmith aux États-Unis, la première et la seule coloration personnalisée pour hommes. Colorsmith présente le premier programme de réduction des gris de son genre, développé pour aider les clients à mélanger progressivement leurs gris sur 2 ou 3 applications. Et en janvier 2021, la société a lancé AURA Personalized Hair Care, une approche transformatrice des soins capillaires avec des shampooings, des après-shampooings et des masques personnalisés de qualité supérieure pour tous les types de cheveux. Les produits AURA sont fabriqués sur commande en fonction des besoins et des objectifs individuels des cheveux et comprennent la possibilité d'ajouter un pigment semi-permanent - une première dans l'industrie - à l'intensité et à l'arôme souhaités. Toute la gamme de marques et de soins capillaires d'eSalon est certifiée par le programme sans cruauté Leaping Bunny.

Contact pour les médias :

Dara Toulch

dara@ballantinespr.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1437911/eSalon_Refresh_Color_Developer.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1246237/eSalon_Logo.jpg

