Novacap clôture son fonds TMT VI à 1,865 milliards de dollars américains





Le plus grand fonds d'investissement de l'histoire de l'entreprise porte ses actifs sous gestion à plus de 6 milliards de dollars canadiens et donne le coup d'envoi à son 40e anniversaire

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui la clôture de son plus récent fonds, Novacap TMT VI ("TMT VI" ou "le Fonds"), et ce, à 1,865 milliard de dollars américains, incluant les engagements substantiels des associés et des employés de Novacap, ainsi que de son Fonds exécutif. Le Fonds est le plus important dans l'histoire de Novacap.

Suite à une forte demande, le fonds TMT VI a été largement sursouscrit, dépassant son objectif initial d'un milliard de dollars américains. La quasi-totalité des investisseurs existants de Novacap TMT V se sont réengagés à contribuer à TMT VI, ainsi que d'importants nouveaux investisseurs provenant des États-Unis, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient se sont ajoutés. La base d'investisseurs de TMT VI comprend, entre autres, des fonds souverains, des régimes de retraite publics et d'entreprise, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation et des fondations, des family offices et des sociétés de conseil.

"Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir nous associer à un groupe d'investisseurs aussi éminents venant du monde entier", a déclaré Pascal Tremblay, Président, chef de la direction et associé directeur de Novacap. "Le succès de la clôture de TMT VI reconfirme le solide momentum de tous nos secteurs verticaux : TMT, Industries et Services Financiers. La position de Novacap n'a jamais été aussi forte, et nous sommes reconnaissants de ce nouvel élan alors que nous entrons dans notre cinquième décennie. Tout comme nous l'avons fait au long de notre histoire, TMT VI visera à investir dans des entreprises ayant du leadership dans leur marché, en pleine croissance, dirigées par des entrepreneurs talentueux à la recherche d'un partenaire offrant de la valeur ajoutée afin d'accélérer la croissance".

Le fonds poursuivra la même stratégie fructueuse que pour les précédents fonds TMT en effectuant des investissements visant la création de valeur dans des entreprises technologiques ou à vocation technologique rentables. Les secteurs d'intérêt comprennent les logiciels, les services aux entreprises, les infrastructures internet et le commerce électronique, y compris les solutions sur les marchés de l'énergie et des soins de santé. TMT VI sera dirigé par les associés Pascal Tremblay, Stéphane Tremblay, François Laflamme, Ted Mocarski, Eric Desrosiers et David Lewin, et sera soutenu par des équipes d'investissement et d'opérations possédant une vaste expérience dans le secteur des TMT.

Parmi les récentes nouvelles dans le secteur des TMT de Novacap figurent les ventes d'Intelerad et de PKWare, ainsi que l'introduction en bourse de Nuvei Corporation (TSX:NVEI, NVEI.U). Nuvei a été le plus important PAPE canadien dans le secteur des sociétés de technologies, avec une capitalisation boursière actuelle de 10,3 milliards de dollars canadiens.

Le groupe américain Credit Suisse Securities a agi comme conseiller exclusif et agent de placement, et le cabinet Davies, Ward, Phillips & Vineberg a agi comme conseiller juridique pour le fonds TMT VI.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 6 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède la capacité et les avantages requis afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

