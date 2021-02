Les nouvelles installations de fabrication d'ARNm de Kaneka Eurogentec se voient octroyer la certification GMP. La production de vaccins contre la COVID-19 est en cours





Kaneka Eurogentec :

De nouvelles installations GMP pour la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs

Les nouvelles installations, auditées et accréditées par les autorités belges, permettront la production et la purification, jusqu'à une échelle de 10 g (un million de doses de vaccin), d'ARN pour des essais cliniques humains et l' approvisionnement commercial, avec des possibilités de développement supplémentaire.

Renforcement de la position de leader d'Eurogentec dans le domaine de la thérapie génique

Le Dr Lieven Janssens, PDG de Kaneka Eurogentec, a déclaré : « La fabrication GMP d'ARNm complète parfaitement nos activités de fabrication d'ADN GMP. Nous sommes donc désormais une source unique pour la production d'ADN plasmidiques , leur linéarisation et la production d'ARNm.

Kaneka Eurogentec cultive incontestablement l'ambition de devenir la CDMO de référence au niveau mondial en matière de production d'ARNm, comme nous le sommes déjà pour celle de l'ADN plasmidique. »

Deux contrats ARNm déjà signés

Les compétences de l'entreprise en tant que CDMO active dans la fabrication GMP de produits pharmaceutiques sont reconnues dans le monde entier depuis plus de 25 ans. Deux clients ont déjà signé pour trois séquences d'ARNm, dont certaines destinées à des essais cliniques COVID-19 de phase précoce.

À propos de Kaneka Eurogentec

Fondée en 1985, Eurogentec est l'une des premières entreprises biotechnologiques de Belgique. Kaneka Eurogentec contribue à améliorer la santé et à lutter contre les maladies en fournissant des produits et des services aux scientifiques impliqués dans la recherche en sciences de la vie, le diagnostic moléculaire et le développement de molécules thérapeutiques. L'entreprise liégeoise est reconnue comme l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de la génomique et de la protéomique. Kaneka Eurogentec est également une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour la bioproduction de produits pharmaceutiques (vaccins et médicaments).

En 2010, Eurogentec, rebaptisée Kaneka Eurogentec en avril 2017, a été incorporée au sein de Kaneka Corporation, une importante société japonaise de produits chimiques axée sur la technologie et l'innovation.

À propos de Kaneka Corporation

Kaneka est une société chimique axée sur l'innovation. L'entreprise est habituellement active dans le domaine des polymères, de la fermentation, de la biotechnologie et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs. Ses activités commerciales couvrent désormais un large spectre de marchés allant des plastiques aux fibres synthétiques, en passant par les résines de PSE, les produits chimiques, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, ainsi que les matériaux électriques et électroniques. Les activités en lien avec les sciences de la vie sont actuellement l'un des secteurs stratégiquement importants pour Kaneka. La société est un pionnier parmi les sociétés chimiques japonaises, en ce sens qu'elle a établi des opérations à l'étranger dès 1970, et possède une filiale en Belgique.

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 04:05 et diffusé par :