PerkinElmer lance le premier kit de peinture cellulaire (Cell Painting)





PerkinElmer, Inc., le leader mondial qui mise sur l'innovation pour un monde en meilleure santé, a lancé aujourd'hui le premier kit de Cell Painting dans le cadre de son nouveau portefeuille de réactifs PhenoVueTM pour imagerie cellulaire. S'appuyant sur l'expertise de PerkinElmer en matière d'imagerie cellulaire et de criblage à haut contenu, cette nouvelle gamme de réactifs s'associe aux microplaques, à l'automatisation, aux logiciels et aux instruments de criblage à haut contenu de la société, à la pointe de l'industrie. Grâce à ce procédé complet de criblage, les chercheurs sont mieux à même de comprendre les maladies et de mettre au point des traitements et des médicaments plus spécifiques pour soigner les patients.

Application très performante de la technologie de criblage à haut contenu, la peinture cellulaire associe la biologie cellulaire et la bioinformatique pour étudier les effets de perturbateurs (tels que les composés chimiques, les médicaments ou les gènes) sur le comportement des cellules. Les cellules sont « peintes » grâce à différentes sondes fluorescentes qui marquent les compartiments cellulaires, ceci afin de permettre le profilage quantitatif de ces régions. Préparer des réactifs en partant de zéro peut toutefois prendre énormément de temps.

Simple et pratique avec son format prêt à l'emploi, le kit PhenoVuetm Cell Painting permet de surmonter cette difficulté et fait partie d'une nouvelle gamme de réactifs qui comprend également des sondes fluorescentes pour la coloration des organelles et des anticorps secondaires conjugués à un fluorophore. Ces réactifs ont été validés pour les applications de criblage à haut contenu pour réduire le temps de mise au point des tests pour les clients. Ces derniers peuvent ainsi utiliser ces réactifs avec les microplaques CellCarriertm Ultra de PerkinElmer, le système de criblage à haut contenu PerkinElmer Opera Phenix® Plus, le système d'analyse à haut contenu Operetta CLStm et le logiciel d'analyse à haut contenu Harmony®.

« Les chercheurs ont recours au criblage à haut contenu et à la peinture cellulaire pour faire d'extraordinaires découvertes, qui faciliteront la mise au point de médicaments et de traitements plus innovants », a déclaré Alan Fletcher, vice-président et directeur général de la division Sciences de la vie chez PerkinElmer. « Grâce à ces nouveaux réactifs PhenoVuetm pour imagerie cellulaire, nous proposons désormais une gamme complète de produits de criblage à haut contenu et de services d'experts. Cela permettra aux chercheurs de simplifier les flux de travail - et de profiter des avantages que confère la collaboration avec un unique fournisseur de technologies expérimenté, contribuant à accélérer le rythme des découvertes. »

Pour plus d'informations sur les nouveaux réactifs pour imagerie cellulaire PhenoVue de PerkinElmer, veuillez visiter le site www.perkinelmer.com/PhenoVue.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever les défis les plus complexes dans les domaines des sciences et des soins de santé. Investis d'une mission axée sur l'innovation en vue d'un monde en meilleure santé, nous fournissons des solutions uniques au service des marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l'alimentation et des applications. Nous formons des partenariats stratégiques avec nos clients pour qu'ils puissent obtenir plus rapidement des informations plus précises grâce à notre connaissance approfondie du marché et à notre savoir-faire technique. Notre équipe dévouée de près de 14?000 employés dans le monde entier fait tout pour aider les clients à optimiser la santé des familles, améliorer la qualité de vie, maintenir le bien-être et assurer la longévité des êtres humains à l'échelle mondiale. La Société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars en 2020. Elle compte des clients dans plus de 190 pays et fait partie de l'indice S&P 500. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1-877-PKI-NYSE ou visiter le site www.perkinelmer.com.

