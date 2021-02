Le service de noms de domaine public Quad9 déménage en Suisse pour une protection maximale de la vie privée sur Internet





Quad9 est la première solution de sécurité DNS à étendre les mesures de protection de la personnalité du RGPD aux utilisateurs d'Internet du monde entier.

ZURICH, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Quad9, la plateforme mondiale de sécurité DNS (Domain Name System) à but non lucratif, annonce aujourd'hui qu'elle a déménagé son siège depuis la Californie vers Zurich, en Suisse, avec le soutien de Packet Clearing House et de la Fondation SWITCH.

Quad9 s'est démarquée des autres fournisseurs de DNS en se plaçant volontairement sous une juridiction qui met en oeuvre les lois sur la protection de la personnalité de manière très stricte jusqu'à couvrir les plus hauts standards mondiaux en la matière. Considérée comme une forteresse des droits individuels, la Suisse possède un régime juridique de la protection de la vie privée harmonisé avec la norme européenne, le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce texte garantit aux individus des droits applicables et des recours efficaces, ce qui donne aux utilisateurs de Quad9 à travers le monde l'entière protection de la loi suisse. Ceci et d'autres importantes constatations et concessions de la loi du gouvernement suisse, qui garantissent le respect de la vie privée et la sécurité des utilisateurs de Quad9, ont fait que l'élection du domicile pour Quad9 est un choix naturel.

Quad9 est le seul fournisseur global de sécurité de DNS à offrir ces protections universelles de la vie privée.

Respect de la vie privée garanti par la loi

Contrairement aux opérateurs commerciaux de DNS, qui tirent profit de la vente des informations personnelles des utilisateurs et de leur historique de navigation sur Internet, Quad9 ne collecte aucune information personnelle. Les requêtes des utilisateurs et les adresses ne sont ni collectées ni enregistrées, et donc aucun tiers ne peut y avoir accès. Quad9 est une organisation à but non lucratif avec une gouvernance et des finances transparentes, soutenue par des dons, et dédiée exclusivement à l'exploitation de services de DNS privés et sécurisés.

« La protection de la personnalité requiert des solutions de sécurité de DNS qui ne fait sens que si elle est juridiquement contraignante et appliquée par une autorité habilitée. Les politiques de confidentialité qui ne s'appuient pas sur la loi sont de vaines promesses », a déclaré John Todd, directeur général de Quad9.

Quad9 est sous la supervision du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et est soumise à la juridiction suisse. La Loi sur la protection des données n'inclut aucune restriction concernant la nationalité ou la résidence des personnes dont les droits personnels doivent être protégés par la loi. En utilisant Quad9, chaque personne dans le monde peut recevoir, appliquée de manière totalement légale, la même protection qu'un citoyen suisse.

Risques pour la vie privée du Domain Name System

À chaque fois que les utilisateurs emploient Internet, ils laissent un ensemble d'empreintes numériques. Les fournisseurs de DNS récursif sont le goulet d'étranglement par lequel passent toutes les actions des utilisateurs, et c'est là que les informations personnelles peuvent être analysées, enregistrées et transformées en dossiers mis en vente. Contrairement aux autres grands fournisseurs de DNS qui sont domiciliés aux États-Unis, une juridiction qui les protègent des plaintes d'atteinte à la vie privée et contre toute responsabilité envers les utilisateurs, Quad9 s'est placée sous l'autorité juridiquement contraignante d'un régulateur de protection de la personnalité fort. La force de la législation suisse vient renforcer la mission et les pratiques transparentes relatives à la confidentialité de Quad9 pour garantir que les données personnelles ne seront jamais collectées, analysées ou vendues.

Protection contre la cybercriminalité

Des tests indépendants montrent que Quad9 empêche également les appareils des utilisateurs de se connecter à 98% des sites web malveillants. Pour obtenir ce taux de succès, Quad9 regroupe les informations provenant de nombreux analystes des cybermenaces, qui incluent dorénavant SWITCH, afin de constituer une base de données des domaines malveillants la plus complète qui soit. Quand un utilisateur de Quad9 se connecte à Internet, Quad9 vérifie sa destination dans cette base de données et bloque la connexion si ce site peut être dangereux pour l'utilisateur. Quad9 travaille sur plus de 150 lieux dans 90 pays et protège les utilisateurs d'Internet de plus de soixante millions d'attaques malveillantes chaque jour.

Collaboration avec SWITCH

Le déménagement de Quad9 en Suisse a été facilité par SWITCH, l'un des centres d'expertise suisses en matière de sécurité sur Interne. La fondation gère plusieurs infrastructures critiques et contribue depuis des décennies au renforcement de la cybersécurité pour faire d'Internet un environnement plus sûr pour les utilisateurs. SWITCH devient membre du conseil de fondation de Quad9 et contribuera à la gouvernance de Quad9.

« En moins de cinq ans, Quad9 a développé une solution mondiale à même de remplacer les plateformes DNS commerciales qui cherchent à tirer profit des données des utilisateurs.» a déclaré Tom Kleiber, le directeur général de SWITCH. «Nous attendons avec impatience d'étendre le rayonnement et l'impact de Quad9 pour montrer aux usagers d'Internet partout dans le monde que l'on peut renforcer la sécurité sans nécessairement exploiter leur vie privée.»

Utilisation de Quad9

La solution Quad9 est gratuite et disponible partout dans le monde. Les utilisateurs peuvent configurer le résolveur DNS de leur ordinateur sur 9.9.9.9, 149.112.112.112 et 2620:FE::FE. Pour obtenir un guide étape par étape ou des options plus avancées, veuillez consulter https://quad9.net.

À propos de Quad9

Quad9 est un service DNS récursif fournissant une protection de cybersécurité contre les logiciels malveillants et le phishing. En tant qu'organisation à but non lucratif, Quad9 ne collecte pas et ne revend pas de données personnelles; elle fournit un service de confiance aux particuliers et aux organisations, sans frais et sans contrat. La société a été lancée en 2017 et est désormais opérationnelle dans plus de 150 sites dans 90 pays. Quad9 vise à améliorer la protection de l'utilisateur final et la confidentialité dans le monde entier, en plus de promouvoir la stabilité et la sécurité d'Internet.

Pour de plus amples informations, consulter: https://www.quad9.net

À propos de SWITCH

SWITCH est un partenaire de confiance pour les questions de numérisation qui concernent conjointement la communauté de la formation, de la recherche et de l'innovation en Suisse. Cette fondation indépendante aide les universités et d'autres partenaires à tirer parti des possibilités offertes par la numérisation au sein du monde académique et en dehors. SWITCH est le registraire des noms de domaine .ch et .li depuis les débuts d'Internet. En tant que centre de compétence suisse pour la sécurité de Internet, SWITCH exploite un CERT multisectoriel fournissant des services aux universités, au registre des domaines, aux banques, à l'industrie, à la logistique et au secteur de l'énergie.

Pour de plus amples informations, consulter: https://www.switch.ch

Conférence de presse, 17 février 2021 à 11h (CET): https://swit.ch/quad9

Contacts

Pour Quad9

Vrge Strategies, Adam Benson, adam@vrge.us

Pour SWITCH

SWITCH, Roland Eugster, press@SWITCH.ch

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 03:00 et diffusé par :