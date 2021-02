BIOCORP signe deux nouveaux partenariats autour de Mallya





BIOCORP (FR0012788065 ? ALCOR / Éligible PEA PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux accords avec le taiwanais Health2Sync et l'espagnol SocialDiabetes.

Ces deux partenariats portent sur l'intégration de Mallya, dispositif connecté dédié aux stylos à insuline, aux applications digitales développées par Health2Sync et SocialDiabetes afin d'améliorer la qualité de soins des patients diabétiques.

Dans le détail, la plateforme développée par SocialDiabetes (dotée du marquage CE et du 510K de la FDA) permet l'auto-surveillance des doses d'insuline et offre des recommandations personnalisées aux patients. L'ensemble des informations recueillies alimente une plateforme de télémédecine utilisant l'intelligence augmentée à destination des médecins et des centres d'appels spécialisés. A ce jour, cette plateforme est utilisée par environ 250.000 patients diabétiques, essentiellement en Espagne, au Mexique, en Colombie et au Chili.

De son côté, grâce à son moteur d'analyse, l'application commercialisée par Health2Sync formule des recommandations et des conseils personnalisés concernant les repars, l'exercice physique et la gestion de la glycémie, encourageant les utilisateurs à se conformer le plus étroitement possible à leur traitement. La plateforme de gestion des patients utilise des modules d'aide à la décision destinés aux soignants : ces derniers sont ainsi accompagnés de manière à la fois efficace et évolutive dans leurs interventions. La plateforme de gestion des patients est déployée dans plus de 260 hôpitaux et cliniques à Taiwan, en Malaisie et au Japon et l'application mobile est à ce jour utilisée par plus de 600.000 patients répartis entre Taiwan Hong-Kong, le Japon, la Malaisie, Singapour, les USA et l'Australie.

Les patients utilisant ces solutions digitales pourront automatiquement synchroniser les données enregistrées par Mallya, profitant ainsi d'une offre de suivi complète alliant analyse des données glycémiques et remontées des doses d'insuline. Ces informations pourront être transmises en temps réel aux médecins traitants, via un portail dédié, pour améliorer la qualité du dialogue avec les patients, optimiser les plans de traitement et proposer des recommandations personnalisées.

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a expliqué : "Ces nouveaux partenariats interviennent alors que nos équipes préparent le lancement commercial à grande échelle de notre dispositif Mallya, déjà compatible avec la quasi-totalité des stylos jetables du marché. Son intégration aux applications les plus utilisées sur des marchés locaux constitue un avantage indéniable pour l'adoption rapide de Mallya sur ces territoires. Health2Sync et SocialDiabetes vont nous permettre d'accélérer notre pénétration en Asie du Sud Est et certains pays d'Amérique Latine, des zones géographiques où la population diabétique et l'usage de la médecine connectée sont extrêmement développés. "

"Health2Sync comble le délai entre deux visites chez le médecin grâce à des échanges digitaux fréquents entre patients et soignants. Les données sur les injections remontées par Mallya amélioreront considérablement le vécu des patients sous insuline", a déclaré Ed Deng, co-fondateur et PDG de Health2Sync. "En découleront une meilleure observance et de meilleurs résultats grâce à la mise à disposition des données à la fois aux patients et aux prestataires de soins de santé".

"Nous sommes ravis d'initier cet accord avec Biocorp. Mallya est un dispositif à très grand potentiel, le type de technologie de haute qualité que nous souhaitons offrir à nos clients. Les patients exigent de plus en plus des solutions complètes offrant à la fois une connectivité élevée et un support personnalisé basé sur les données. Cette alliance avec Biocorp est un grand pas vers l'écosystème de santé numérique que le marché attend. " a déclaré María Jesús Salido, cofondatrice et PDG de Social Diabetes.

À PROPOS DE HEALTH2SYNC

Créé en 2013, Health2Sync est une plateforme globale de gestion de la santé pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Ses produits combinent l'analyse de données à la fois mobiles, et issues du cloud, ce qui permet aux patients de bénéficier de conseils de soins personnalisés et aux soignants et aux proches de s'occuper des patients à distance. Avec le plus grand réseau de cliniques et d'hôpitaux, c'est la solution leader en Asie qui apporte une solution efficace mais évolutive pour la gestion du diabète. https://www.health2sync.com

À PROPOS DE SOCIALDIABETES

SocialDiabetes est en passe de devenir une solution phare en matière de gestion numérique du diabète. Leader sur les marchés hispanophones, la société, dont le siège est à Barcelone et qui possède des bureaux au Royaume-Uni et à Ciudad de Mexico, a été créée pour répondre aux besoins de Victor Bautista, un patient atteint de diabète de type 1 et actuel directeur technique et cofondateur. Société de patients travaillant pour des patients, SocialDiabetes propose une solution qui se synchronise avec plusieurs appareils, met facilement les patients en contact avec les professionnels de santé et fournit des informations pertinentes pour lune prise de décision optimisée. https://www.socialdiabetes.com

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR). https://biocorpsys.com

