VELO3D nomme Jon Porter pour diriger le développement des opérations commerciales dans toute l'Europe

Alors que le leader de la fabrication additive métallique (FAM) basé en Californie, VELO3D, continue sur la voie d'une croissance accélérée, l'entreprise a annoncé la nomination de Jon Porter pour diriger les opérations commerciales en Europe. Basé au Royaume-Uni, M. Porter supervisera les activités de développement de VELO3D dans cette région stratégique clé.

M. Porter arrive chez VELO3D après avoir exercé ses activités chez Renishaw, où il a travaillé dans l'équipe de développement commercial de la division FAM. Il a également coopéré directement avec les organisations internationales (SAE, ASTM et BSI), chargées de développer de nouvelles normes pour le secteur de l'impression 3D industrielle.

La première introduction de M. Porter à la FAM remonte aux années 1990, lorsqu'il travaillait pour le célèbre ingénieur-entrepreneur James Dyson. À mesure que la société se développait, passant d'une florissante start-up à une entreprise leader dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils électroménagers, M. Porter a réalisé ses premiers investissements dans la technologie FAM. J'ai vu le potentiel de la FAM comme un « pont vers la fabrication » permettant de réduire considérablement le temps et les risques liés au développement des produits et au cycle de fabrication des outils », dit-il. « Au cours de ma carrière dans d'autres entreprises, alors que la FAM a évolué depuis, la valeur de l'impression 3D en tant que puissant processus de fabrication du produit final est devenue de plus en plus évidente ».

Benny Buller, fondateur et directeur général de VELO3D voit dans la nomination de M. Porter une occasion de mieux soutenir les clients existants dans toute l'Europe tout en sensibilisant les autres au potentiel de croissance de la technologie FAM de VELO3D. « Avec Jon à la tête de notre base opérationnelle en Europe, les fabricants de la région ont désormais accès, à un fuseau horaire similaire, à quelqu'un qui connaît la FAM en interne comme en externe et qui a également constaté personnellement à quel point l'adoption de cette technologie peut faire toute la différence concernant la capacité d'une entreprise à innover et à rivaliser avec la concurrence », a-t-il affirmé.

Jon Porter est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en conception de produits de l'Université de South Bank à Londres. Il est actuellement basé dans le Gloucestershire, en Angleterre, et il est joignable à l'adresse e-mail suivante Jon.Porter@velo3d.com, ou en appelant le +447436597017.

À propos de VELO3D

VELO3D permet aux entreprises d'imaginer davantage et de fabriquer presque n'importe quoi par procédé additif. En combinant une solution intégrée de bout en bout de logiciels, de matériel et d'innovation en matière de contrôle des processus, la technologie d'impression métal de VELO3D offre un contrôle de qualité inégalé pour la production en série et une amélioration des performances des pièces. Avec le logiciel de préparation de l'impression Flowtm de VELO3D , le système FAM de lit de poudre laser Sapphire®, et le logiciel d'assurance qualité Assuretm, les fabricants peuvent accélérer l'innovation de produits, devenir plus souples et plus réactifs aux besoins du marché, et réduire les coûts. Première du genre dans le secteur à introduire l'impression 3D métal sans support permettant de fabriquer des géométries jusqu'alors impossibles, la société est basée dans la Silicon Valley et est financée par le secteur privé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.velo3d.com/.

