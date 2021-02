Brand New Galaxy lance ses opérations en Europe occidentale à Amsterdam





Brand New Galaxy, groupement d'agences de marketing et de technologie en forte croissance, lance ses opérations en Europe occidentale à Amsterdam, Pays-Bas. La mission de la filiale est d'offrir des solutions hautement spécialisées dans les domaines du E-commerce, de la communication et de la production de contenus, de l'automatisation de la performance marketing depuis la capitale néerlandaise. Leader mondial primé du marketing et de la publicité, Frank Carvalho est le moteur de la croissance de la nouvelle opération en tant que directeur général.

« Notre mission ? La croissance. Nous avons une croissance rapide, car notre proposition est structurée pour améliorer la performance de nos clients grâce à des solutions hautement spécialisées et optimisées par la data. Nous créons de la croissance en mettant nos offres uniques au service de nos clients, grâce à l'expertise de notre réseau international d'agences spécialisées en E-commerce, communication, création de contenus, pilotage et automatisation de la performance marketing. Nous avons installé notre nouveau bureau à Amsterdam, car la capitale néerlandaise est elle aussi en pleine croissance et devient le nouveau centre d'affaires de l'Europe », explique Frank Carvalho, Directeur Général de Brand New Galaxy à Amsterdam.

Le groupe Brand New Galaxy est un prestataire international reconnu pour le contenu numérique et E-commerce, de la stratégie créative à l'implémentation opérationnelle. L'entreprise propose plusieurs méthodologies uniques, notamment Robonauts Pictures E-commerce Real Feel, qui utilise des tournures de production qui rendent l'expérience des produits des consommateurs en ligne comparable à une expérience physique. La méthode FMCC - pour Fast Moving Consumer Communications, offre quant à elle une solution de production de contenu rapide et évolutive. Une autre solution unique au Brand New Galaxy est Synthrone, un écosystème modulaire et flexible de services automatisés pour le stockage, la création, la localisation, la publication, le suivi et l'établissement de rapports de contenu pour le E-commerce.

« Une gestion efficace de l'ensemble de l'écosystème numérique est une priorité pour toutes les entreprises qui cherchent des moyens d'assurer une croissance solide en E-commerce. Dès lors, en tant qu'acteur capable d'accompagner les industriels de façon transversale sur ces problématiques, à l'échelle internationale comme à l'échelle locale, nous estimons qu'une collaboration plus étroite avec nos clients en Europe occidentale est indispensable. L'ouverture de notre bureau à Amsterdam témoigne de notre démarche de nous rapprocher de nos clients historiques présents dans la région, mais aussi d'être aux côtés de ceux qui en sont encore aux prémices de leur cheminement E-commerce », indique Micha? Glapi?ski, Chief Growth Officer, en charge de la croissance et des opérations internationales de Brand New Galaxy.

Croissance galactique

Brand New Galaxy a connu une croissance rapide ces dernières années en ouvrant de nouveaux bureaux et en acquérant de nouvelles entreprises. En 2020 seulement, le groupe a ouvert trois bureaux sur trois continents, notamment aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. L'année dernière, son personnel a augmenté de près de 35% pour atteindre plus de 500 employés, dont 80% travaillent à des niveaux mondiaux et régionaux. Ils assurent des services internationaux et locaux à plus de 200 clients dans 29 langues, tant pour les entreprises de la liste Fortune 500 que pour des acteurs du E-commerce, en passant par les petites et moyennes entreprises. Brand New Galaxy a remporté à trois reprises le prestigieux prix du magazine Press.

Talent galactique

Les nouvelles opérations de Brand New Galaxy en Europe occidentale peuvent compter sur un véritable leader international. Il est le lauréat de 4 Cannes Lions. En effet, le Directeur Général Frank Carvalho jouit de plus de 25 ans d'expérience dans le marketing et la publicité dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et en Australie. Il emménage à Amsterdam après avoir quitté New York, où il était responsable de la gestion des comptes pour l'Amérique du Nord et Directeur commercial international chez Hogarth. Au cours de sa carrière, il a également passé 15 ans chez Publicis Groupe en tant que Directeur régional des services clients et a été Responsable commercial Europe pour le compte Samsung ; enfin, il a également endossé le rôle de Directeur marketing pour Vodaphone en République tchèque. Son expérience vaste couvre les secteurs de la finance, des services professionnels, de l'industrie pharmaceutique, du tabac, de l'automobile, des télécommunications et des médias.

À propos de Brand New Galaxy

Brand New Galaxy est une organisation indépendante d'agences marketing, communication et technologie en forte expansion. Ce groupe privé qui se décrit comme une « plateforme marketing indépendante » a été fondé à Varsovie, en Pologne en 2017 et compte désormais plus de 500 employés. Brand New Galaxy mise sur des concepts novateurs et porteurs, et combine un environnement dynamique « start-up » à l'effet d'échelle permise par le groupe, lui permettant de challenger les agences traditionnelles. Brand New Galaxy est membre du MDC Global Affiliates program. Considéré comme le « Meilleur début de l'année 2018 », le « Succès de l'année 2019 » et le « Succès de l'année 2020 », BNG obtient les premières places du prestigieux classement des agences dressé par le magazine PRESS. Les entreprises de Brand New Galaxy comprennent : Pathfinder 23, une agence internationale de contenu et performance E-commerce ; Life on Mars, une agence de production spécialisée dans la mode et la beauté ; Spacecamp, une agence numérique internationale; Synthrone, une plateforme d'automatisation d'exécution et de suivi du contenu E-commerce; Voyager, une agence E-business; New Gravity, une société de logiciels et de création de sites transactionnels; Robonauts Pictures, une maison de production de vidéos et contenus optimisés pour le E-commerce; content26, qui propose des services de publicité et de contenu sur Amazon; Man on the Moon, une agence de RH; BNG MEA, un centre basé à Dubaï favorisant le commerce au Moyen-Orient et en Afrique; Brand New Galaxy Amsterdam, un hub basé à Amsterdam qui stimule la croissance des entreprises de la région d'Europe occidentale.

Pour en savoir plus :

Web : ams.brandnewgalaxy.com

Downloads : BNG AMS MEDIA

