Nel ASA: Nel lance les électrolyseurs PEM MC250 et MC500 conteneurisés à débit élevé





Nel Hydrogen Electrolyser, une filiale de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), vient de lancer les électrolyseurs MC250 et MC500 conteneurisés PEM à protons.

"Nous sommes viers de lancer officiellement les modèles MC250 et MC500, des générateurs d'hydrogène automatisés de catégorie MW bénéficiant d'une conception conteneurisée modulaire pour faciliter l'installation et l'intégration. Nel étoffe ainsi sa gamme de produits avec ces deux nouveaux générateurs d'hydrogène de premier rang, qui suscitent déjà un vif intérêt pour ce type de solutions sur le marché", déclare Filip Smeets, VP principal, division Electrolyser, Nel.

Les MC250 et MC500 conteneurisés seront livrés en configurations 1,25 et 2,5 MW (246 et 492 Nm3/h), respectivement. Ces nouveaux produits sont dotés de la pile cellulaire 1,25 MW PEM récemment mise au point par Nel et qui renforce les capacités de chaque unité, tout en diminuant les coûts. La plateforme permet d'intégrer facilement plusieurs unités sur place, une caractéristique qui a reçu une attention particulière durant la phase de développement.

"Nous suivons de près les tendances du marché et les attentes de nos clients. Avec les électrolyseurs PEM conteneurisés de la série M, nous proposons la même robustesse et fiabilité que nos unités conventionnelles de la série M, avec une installation plus rapide et plus souple", conclut M. Smeets.

À propos de Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel est une société d'hydrogène mondiale qui fournit des solutions optimales pour produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Nel ASA est au service des industries, des compagnies d'énergie et de gaz avec une technologie d'hydrogène dernier cri. Depuis sa création en 1927, Nel s'est distinguée dans le développement et l'amélioration continue des technologies d'hydrogène. Nos solutions hydrogène couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les technologies de production d'hydrogène jusqu'aux centrales de ravitaillement en hydrogène, permettant la transition vers l'hydrogène vert et fournissant aux véhicules électriques à pile à combustible la même rapidité de recharge et la même autonomie que les véhicules classiques, les émissions en moins.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 21:05 et diffusé par :