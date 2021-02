La HCL Foundation poursuit son engagement consistant à améliorer la vie rurale et annonce une subvention de 165 millions INR (2,27 millions USD) en faveur de plusieurs ONG dans le cadre de la sixième édition du programme HCL Grant





La HCL Foundation, division de responsabilité sociale d'entreprise de HCL Technologies Ltd., a annoncé aujourd'hui les vainqueurs de la sixième édition du HCL Grant, programme phare visant à renforcer le « cinquième état » indien des ONG oeuvrant en faveur de l'édification de la nation.

Les trois ONG, qui travaillent chacune dans les domaines de développement de l'environnement, de la santé et de l'éducation, recevront chacune une subvention de 50 millions INR (685 000 USD) destinée à financer un projet de trois à cinq ans. En outre, deux finalistes de chaque catégorie recevront une subvention d'un an de 2,5 millions INR (34 000 USD), portant la subvention totale à 165 millions INR.

La HCL Foundation, qui célèbre cette année une décennie d'établissement de communautés solides et robustes, s'engage à contribuer à la courbe de croissance de la nation. Dans le cadre de son programme HCL Grant, la Fondation a mobilisé jusqu'à présent plus de 600 millions INR (8,26 millions USD), sans inclure les subventions de cette année. Reconnu comme l'une des validations les plus convoitées parmi les écosystèmes d'ONG en Inde, le HCL Grant a concerné plus de 733 000 bénéficiaires ces cinq dernières années. La subvention entend concerner l'existence d'au moins 1,72 million de personnes dans 8 598 villages répartis dans 70 quartiers de 18 états et deux territoires de l'Union en Inde.

Les ONG ayant remporté le HCL Grant 2021 sont les suivantes :

Saahas (environnement)

India Health Action Trust (santé)

Child Rights and You (éducation)

Les ONG ont été choisies à l'issue d'un examen d'une durée de 8 mois de plusieurs milliers de candidatures par un jury éminent, contrôlé et audité par Grant Thornton, partenaire de gouvernance du HCL Grant. Le jury était composé des membres suivants : Mme Robin Abrams, directrice de HCL Technologies, et présidente du jury ; M. Suresh Narayanan, président et directeur général de Nestle India Limited ; Mr B. S. Baswan, ancien directeur de l'Institut indien d'administration publique et ancien secrétaire du ministère du Développement des ressources humaines ; Mme Pallavi Shroff, associée directrice du cabinet d'avocats Shardul Amarchand Mangaldas & Co. ; le Dr Richard Lariviere, président émérite du Field Museum (Chicago) et ancien président de l'Université d'Oregon ; et M. Shiv Nadar, fondateur de HCL, directeur de la stratégie de HCL Technologies, ainsi que fondateur et président du Shiv Nadar Foundation.

« L'année dernière fut une année unique de résilience et de transformation, qui nous a appris à transcender les obstacles ainsi qu'à continuer d'avancer face à l'adversité », a déclaré Mme Abrams. « Malgré la pandémie, la force dont ont fait preuve nos partenaires ONG, experts, membres du jury et l'ensemble de l'équipe a été admirable. La passion et l'enthousiasme de nos partenaires ONG en vue de délivrer des solutions évolutives et reproductibles ont permis d'engendrer des transformations systémiques au sein des zones géographiques, accélérant ainsi les ambitions en matière de développement durable. Les vainqueurs et finalistes de la subvention de cette année ont également d'importants récits à livrer, avec un impact visible sur le terrain. J'adresse mes meilleurs voeux de réussite à ces ONG, qui remédient aux problématiques les plus urgentes dans les catégories de développement clés de l'environnement, de la santé et de l'éducation, dans les régions les plus reculées du pays. »

Mme Nidhi Pundhir, directrice de la HCL Foundation, a déclaré : « Cette année 2020 a été à la fois spéciale et inhabituelle. Spéciale, dans le sens où la Fondation a célébré sa dixième année de facilitation d'un développement socio-économique durable et à fort impact pour l'Inde rurale. Inhabituelle, dans le sens où les ONG que nous soutenons ont dû gérer les défis sans précédent imposés par la pandémie et les nombreuses catastrophes naturelles, tout en lançant et appliquant leurs projets de développement. Il est remarquable de constater que ces ONG gèrent la COVID-19 comme la "nouvelle norme", et poursuivent leurs projets révolutionnaires sans interruption, créant un cadre de soutien indispensable jusqu'au dernier kilomètre. »

À l'occasion de l'attribution des subventions, la HCL Foundation a publié le document intitulé « Fifth Estate ? NGOs Transforming Rural India in Environment, Health and Education » (Le cinquième état : les ONG qui transforment l'Inde rurale dans les domaines de l'environnement, de la santé et de l'éducation), recueil des 30 premières ONG sélectionnées dans le tour du sous-jury, ainsi que des ONG lauréates de l'année précédente.

