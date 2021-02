Aviatrix annonce avoir atteint le jalon du 10 000e Ingénieur certifié Aviatrix (« Aviatrix Certified Engineer », ACE) et présente sa nouvelle certification Multi-Cloud Network Operations





Aviatrix, la plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que son programme Aviatrix Certified Engineers (ACE) a franchi une nouvelle étape importante, et que la société lance actuellement une nouvelle formation à la mise en réseau multi-cloud. L'objectif de ce programme est de développer les connaissances de base requises pour obtenir la certification ACE Multi-Cloud Networking Associate. La désignation ACE Multi-Cloud Network Operations valide la capacité d'un professionnel de la mise en réseau cloud à exploiter et à gérer avec succès des services de mise en réseau et de sécurité multi-cloud répondant aux besoins de son organisation. Ce programme éducatif présente également les concepts CI/CD et Infrastructure-as-a-Code (IaC), en tant que solutions plus innovantes pour la mise en réseau cloud et la sécurité. Des outils d'automatisation tels que Terraform et le fournisseur Terraform multi-cloud d'Aviatrix aident les équipes d'exploitation et DevOps à travailler en étroite collaboration pour déployer une infrastructure répétable et contrôlable, en tirant parti d'un pipeline CI/CCD unique.

Avec plus de 10 000 ingénieurs ACE représentant plus de 2 500 entreprises, dans plus de 110 pays à travers le monde, le programme ACE d'Aviatrix est la certification technique de mise en réseau multi-cloud la plus importante et la plus reconnue. Plus précisément, ce programme de formation a aidé les professionnels de la mise en réseau cloud et leurs entreprises à combler le déficit des compétences, à apprendre les concepts de base des fournisseurs de services cloud (FSC) et à ajouter de la valeur en apprenant les meilleures pratiques pour les architectures de réseau multi-cloud.

« La mise en réseau cloud est importante mais également très complexe. Le programme ACE d'Aviatrix me permet de mieux comprendre les conceptions et les limites de tous les principaux fournisseurs de services cloud (AWS, Azure, GCP, OCI, etc.). Cet outil éducatif précieux aide également les architectes et les ingénieurs à concevoir et à créer des solutions de mise en réseau cloud de classe entreprise qui répondent aux exigences de sécurité, de performance et de conformité auxquelles doivent répondre les entreprises. Je recommande vivement ce programme à quiconque souhaite en savoir plus sur les réseaux hybrides ou multi-cloud », a confirmé Walter Lee, ingénieur logiciel principal, qui travaille pour une société de services financiers de premier plan.

Le Programme ACE aide le personnel technique d'une organisation à prendre en charge et à accélérer la transformation de ladite organisation vers le cloud. Le programme est la première certification de mise en réseau et de sécurité multi-cloud disponible pour les praticiens du cloud, de DevOps, le personnel réseau et les professionnels de la sécurité. Conçue pour les personnes qui comprennent les concepts de base de la mise en réseau, la certification ACE prépare les ingénieurs et le personnel d'exploitation en leur inculquant (1) les constructions de mise en réseau cloud natives dans AWS, Azure, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure ; (2) les modèles de conception multi-cloud ; et (3) la maîtrise de la planification et de l'approvisionnement de cas d'utilisation et de l'architecture de réseaux multi-cloud à l'aide de la plateforme réseau cloud d'Aviatrix

« Au cours des douze derniers mois, la demande de l'industrie pour le programme ACE a constamment dépassé nos attentes », a déclaré Nauman Mustafa, vice-président de l'ingénierie des solutions chez Aviatrix. « Avec ACE, nous offrons, aux professionnels de la mise en réseau cloud, la formation requise pour comprendre pleinement les concepts de mise en réseau de cloud public, les capacités des fournisseurs de services, les différents modèles de conception architecturale multi-cloud et comment appliquer ces connaissances à leur environnement spécifique. En outre, notre toute nouvelle formation sur les opérations de mise en réseau multi-cloud va permettre aux ingénieurs ACE d'exécuter, d'exploiter et de gérer efficacement leurs charges de travail critiques dans le cloud. Ils gagneront également en visibilité, en observabilité et en capacités de surveillance, lesquelles iront bien au-delà des opérations de base et des outils de dépannage qu'ils peuvent obtenir auprès de leurs FSC. »

Pour en savoir plus sur le programme ACE, pour obtenir le calendrier des formations à votre rythme ou prodiguées par un instructeur, pour examiner le cursus et d'autres détails, consultez le site https://aviatrix.com/ace/. Ou envoyez-nous un courriel à ace@aviatrix.com pour demander plus d'informations.

La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre la mise en réseau avancée, la sécurité, la visibilité opérationnelle et le contrôle nécessaires aux entreprises, avec la simplicité, l'automatisation et l'agilité du cloud. Plus de 500 clients à travers le monde utilisent Aviatrix et son architecture éprouvée de référence de réseaux multi-cloud pour concevoir, déployer et exploiter un réseau répétable et une architecture de sécurité cohérente sur tous les clouds publics. Combinée à la première et unique certification de mise en réseau multi-cloud (ACE), Aviatrix permet aux départements informatiques de mener et d'accélérer la transformation vers le cloud. Pour en savoir plus, voir aviatrix.com.

