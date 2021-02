Attraction lance une collection de coussins écoresponsables fabriqués localement à partir de chutes textiles





LAC-DROLET, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le manufacturier de vêtements Attraction du Lac-Drolet, reconnu pour sa marque de vêtements locale Ethica et pour avoir produit des équipements de protection individuelle durant la pandémie, lance une collection de coussins écoresponsables unique en son genre pour la maison.

Attraction produit localement sa collection Ethica, des vêtements fabriqués à partir de fibres éthiques tel le coton biologique et le polyester recyclé.

« Être soucieux de notre environnement a toujours fait partie de nos valeurs, mais la pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance d'agir maintenant » affirme madame Gagnon co-propriétaire et vice-présidente opérations chez Attraction.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous annonçons la commercialisation d'une nouvelle gamme de produits écoresponsables pour la maison. Le produit vedette de cette nouvelle collection est un coussin de feutre constitue? a? 100 % de matières recyclées, fabriqué au Québec et composé d'une bourre fabriquée à partir de nos chutes textiles. Difficile de trouver un coussin plus écoresponsable sur le marché! » enchaîne Julia Gagnon.

La housse extérieure des coussins est composée à 100 % de fibres recyclées mixtes. Ce feutre est fait à 80 % de vêtements usagés, normalement destinés à l'enfouissement et 20 % de fibres de polyester régénérées afin d'assurer la stabilité du produit. Sans teinture ajoutée, la couleur du feutre provient du tri minutieux des vêtements usagés.

La bourre, quant à elle, est composée de tissus 100 % récupérés mixtes de première qualité, soit principalement du coton biologique et du polyester recyclé. De plus, les retailles de tissus sont transformées par Coup de Pouce, une entreprise permettant le développement de l'employabilité de jeunes en difficultés d'apprentissage. L'achat d'un seul coussin Ethica permet de revaloriser les retailles de tissu générées par la production de cinquante vêtements.

Les coussins Ethica sont en vente sur le site transactionnel de la marque Ethica : www.boutiqueethica.com ainsi que sur le site Fabrique1840 de Simons. Les coussins Ethica s'ajoutent aux tampons démaquillants, tuques, tapis et couvertures tissés de la même marque qui permettent aussi de revaloriser des rebuts textiles.

« Il s'agit d'un nouveau marché pour Attraction et d'autres produits sont en développement présentement pour compléter l'offre et maximiser la revalorisation de nos rebuts. La crise a sérieusement secoué notre entreprise et impacté nos volumes de ventes, mais nous sommes confiants qu'à terme, elle aura fait de nous des entrepreneurs plus innovateurs et écoresponsables » assure Sébastien Jacques co-propriétaire et vice-président du développement des affaires.

Ventes en ligne et achat local

Attraction profite aussi de l'engouement pour l'achat local pour vendre aux consommateurs à partir de plateformes web. «?Nous voulions rendre disponible à tous nos vêtements éthiques, confortables, conçus et fabriqués par nos équipes syndiquées ici même à Lac-Drolet. Notre gamme de produits Ethica existe depuis plus de dix ans. Elle est très appréciée par nos clients corporatifs qu'ils soient du marché promotionnel ou récréotouristique. Alors, la faire découvrir aux consommateurs devenait naturel?», affirme Sébastien Jacques.

L'achat de produits Ethica constitue un geste important pour l'environnement, car ils permettent notamment de minimiser l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, de recycler de 5 à 15 bouteilles de plastique de 500 ml par vêtement ou encore de revaloriser des rebuts textiles de première qualité.

Les copropriétaires, relève de 2e génération et couple en affaires, ajoutent « L'achat d'un t-shirt ou d'un chandail en coton ouaté et maintenant d'un coussin par des milliers de consommateurs fait travailler au Québec des tricoteurs, des teintureries, des couturiers/couturières, des opérateurs en sérigraphie, des graphistes, des chargés de comptes, etc. Acheter Ethica, c'est assurer la survie d'une entreprise familiale de deuxième génération et c'est aussi offrir des emplois de qualité et diversifiés en région. »

Attraction inc.

Reconnue comme chef de file dans son secteur d'activité, Attraction est une entreprise de Lac-Drolet spécialisée dans la conception, la fabrication et l'identification de vêtements pour les marchés promotionnel, récréotouristique et maintenant, consommateur.

Depuis 1980, l'entreprise familiale innove et appuie son succès sur la collaboration de tous les membres de son équipe, ses valeurs, sa culture d'excellence et une vision claire de son rôle auprès de la communauté locale et régionale.

L'équipe de gestion s'affaire à générer de la croissance pour l'organisation, tout en créant au quotidien, un milieu de travail dynamique, ouvert, sain et inclusif pour la grande famille Attraction.

Coussins ethica de feutre recyclé)

Sébastien Jacques et Julia Gagnon , respectivement vice-président développement des affaires et vice-présidente opérations d'Attraction inc.

, respectivement vice-président développement des affaires et vice-présidente opérations d'Attraction inc. Usines d'Attraction au Lac-Drolet , Québec

, Québec Lac-Drolet .

