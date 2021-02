Le personnel de la fonction publique en télétravail pourra se faire rembourser certains équipements





QUÉBEC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec remboursera, sur présentation de pièces justificatives, une somme maximale de 400 $ aux employées et employés de la fonction publique qui auront effectué une prestation de travail en télétravail au cours de la période d'urgence sanitaire qui a débuté le 13 mars 2020. Cette somme servira exclusivement à compenser l'achat de matériel ou d'équipement pour l'aménagement d'un poste de travail à domicile en vue de favoriser la santé, la sécurité et l'efficacité de la personne.

À l'instar de ce qui est observé dans le secteur privé, le contexte de pandémie fait en sorte qu'une grande majorité du personnel de la fonction publique (77 %) travaille à partir de la maison. Le remboursement annoncé permettra à ces personnes de se procurer le matériel ou l'équipement nécessaire pour travailler dans un environnement favorisant leur santé et leur performance.

De façon non exhaustive, les équipements suivants pourront être remboursés jusqu'à concurrence de 400 $ :

une chaise de bureau;

un bureau de travail;

un écran d'ordinateur.

Citation :

« Depuis maintenant près d'un an, une majeure partie du personnel de la fonction publique est en télétravail. Je crois donc qu'il est tout à fait normal de rembourser certains équipements qui favorisent une meilleure santé et sécurité pour les télétravailleurs. Par cette mesure, le gouvernement souhaite démontrer sa considération pour son personnel, qui a fait preuve d'ouverture et d'agilité depuis le début de la crise sanitaire. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente

du Conseil du trésor

Lien connexe : https://www.tresor.gouv.qc.ca/

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 17:55 et diffusé par :