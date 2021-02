Denodo est désigné Choix du client dans l'édition 2021 du rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Outils d'intégration des données





Denodo, le chef de file de la virtualisation des données, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Choix du client (Customers' Choice) dans le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Outils d'intégration des données (Data Integration Tools), le 8 février 2021. Avec une note globale de 4,6 sur 5, Denodo figure parmi les deux seuls fournisseurs à avoir été désigné Choix du client, dans ce marché pour l'année 2021, sur un total de 17 fournisseurs sélectionnés dans le rapport. Sur les 56 évaluations de clients reçues par Denodo, 91 % sont prêts à recommander Denodo.

La liste complète des évaluations des utilisateurs Gartner Peer Insights, publiée pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 est disponible ici.

Paralèlement à cette distinction basée sur l'opinion des clients, la société Denodo a également été reconnue par les experts de Gartner dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools, paru en août 2020, et dans lequel Denodo s'est vue décerner le statut de Leader.

D'après Gartner, « Gartner Peer Insights est une plateforme d'évaluation et de notation, effectuées à titre gratuit par les pairs, et conçue pour les décisionnaires en matière de services et de logiciels d'entreprise. Les évaluations sont soumises à un processus rigoureux de validation et de pondération garantissant leur authenticité. »

Voici quelques exemples des évaluations réelles des clients, fournis sur le site Web de Gartner Peer Insights :

« Denodo fournit un portail Web unifié avec un seul point d'entrée. Son utilisation est facile ainsi que l'accès à tous les outils comme le serveur et les diagnostics denodo. Il intègre mieux les outils de la suite denodo. Vous pouvez intégrer des technologies telles qu'une ID ouverte comportant différentes fonctionnalités, et vous en tirerez d'excellents résultats. » L'évaluation est consultable ici dans son intégralité.

« Nous utilisons Denodo principalement pour l'analyse des données, en l'exploitant initialement comme un outil de prototypage afin de mettre rapidement les données entre les mains de l'entreprise. Nous déterminons alors si les données fournissent de la valeur à l'entreprise, avant de matérialiser les données via un processus ETL, et de continuer à consommer les données à partir des affichages Denodo. Actuellement, nous utilisons massivement Denodo pour réduire la quantité de duplications et de mouvements des données à travers l'ensemble de l'entreprise, et nous tâchons d'accéder aux données là où elles se trouvent. » L'évaluation est consultable ici dans son intégralité.

« Nous considérons que le positionnement de Denodo au rang de Leader dans le Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools, de 2020, est parfaitement complémenté par le rapport Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer' : Outils d'intégration des données, dans la mesure où ce rapport reflète la confiance de nos clients dans notre produit, nos services et notre service d'assistance technique », a confié Ravi Shankar, vice-président directeur, et directeur du marketing, chez Denodo. « Notre objectif a toujours été et sera toujours ?Le client d'abord', et nous poursuivrons notre mission consistant à aider nos clients à atteindre leurs buts et leurs objectifs commerciaux en utilisant notre plateforme et nos solutions. »

Sources : Gartner, Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer': Data Integration Tools, Peer Contributors, 8 février 2021. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Nick Heudecker, Sharat Menon, Robert Thanaraj, 18 août 2020.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données. Cette approche permet une abstraction et une intégration agiles des données hautes performances, ainsi que des services de données en temps réel, issues de la gamme la plus vaste de sources de données non structurées, d'entreprise, du cloud et du Big Data, pour un coût deux fois moins élevé que celui des approches classiques. Les clients de Denodo de tous les principaux secteurs de l'industrie ont obtenu une agilité commerciale et un retour sur investissement significatifs, en autorisant un accès plus rapide et simplifié à des données commerciales unifiées, d'où l'optimisation des outils de BI, des analyses du Big Data, de l'intégration en cloud et Web, des applications de vue unique, et des services de gestion des données d'entreprise. Denodo est une entreprise rentable du secteur privé, bénéficiant du soutien de nombreux fonds d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.denodo.com ou composez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

