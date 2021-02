Invitation aux médias - Épidémiologie et modélisation de l'évolution de la COVID-19 : Impact potentiel d'un variant plus transmissible dans le grand Montréal





Breffage technique

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) convie les représentants des médias à un breffage technique virtuel, le 17 février 2021 de 9 h 30 à 10 h 30.

Le breffage sera l'occasion de présenter la plus récente modélisation de l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans le Grand Montréal en tenant compte de scénarios d'adhésion aux mesures sanitaires et en considérant l'impact potentiel d'un variant plus transmissible, comme le variant B.1.1.7 ayant émergé au Royaume-Uni.

Après une présentation de 20 minutes, les experts Marc Brisson, collaborateur à l'INSPQ, professeur titulaire à l'Université Laval et directeur du Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses et Jocelyne Sauvé, médecin spécialiste et vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l'INSPQ seront disponibles pour répondre aux questions sur la modélisation.

Il sera également possible d'obtenir une entrevue avec ces derniers après la conférence, en contactant la ligne média au 1 866 457-4627.

Détails :

L'inscription est obligatoire pour accéder à la salle virtuelle Zoom.

Lien pour s'inscrire : https://zoom.us/webinar/register/WN_mtRKaBQ9T1-t0sMNXNxm_g

Date : 17 février 2021

Heure de connexion : 9 h 25

Début du breffage technique : 9 h 30

L'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Notre objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population.

