Mobilisation pour affronter la COVID-19 - L'arrondissement injecte 450 000 $ pour épauler la communauté de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve est fier d'annoncer la bonification de 450 000 $ de son Fonds d'initiatives locales en développement social, dans le cadre de la Politique de soutien financier 2021. Ces fonds supplémentaires permettront aux personnes les plus vulnérables de la communauté de MHM de bénéficier d'un important soutien pour faire face à la pandémie de COVID-19 qui perdure.

Cette somme est versée pour soutenir la mise en place ou la poursuite de projets d'aide à la collectivité par près d'une cinquantaine d'organismes communautaires ainsi que par les trois tables de quartier, Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS), Solidarité Mercier-Est (SME), La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM).

Le fonds permettra de soutenir des initiatives reliées aux enjeux suivants :

Assurer une cohésion sociale afin de soutenir le mieux-vivre ensemble (cohabitation et insertion sociale).

Contribuer à la revitalisation, au verdissement, à la qualité de l'aménagement et au développement de milieux de vie.

Améliorer les transports actifs et collectifs et les déplacements routiers sécuritaires.

Intégration et inclusion sociale (accessibilité universelle, autochtones, populations vulnérables ou marginalisées, communautés culturelles, intergénérationnel).

Lutte à la pauvreté (réinsertion sociale, éducation populaire).

Problématiques socio-urbaines (itinérance, toxicomanie, alcoolisme, prostitution).

Sécurité alimentaire et saines habitudes de vie.

Sécurité urbaine.

Les organismes communautaires ont jusqu'au 7 mars prochain pour soumettre un projet dans le cadre de la Politique de soutien financier.

«?Grâce à la collaboration déjà bien rodée avec nos trois tables de quartiers qui sont bien implantées dans la communauté et une équipe au développement social dévouée et présente sur le terrain, MHM a réussi un véritable tour de force pour aider ses citoyennes et citoyens dans le besoin. Je tiens à saluer ce travail colossal, car c'est grâce à ces personnes que nous poursuivons sur un aussi bel élan de solidarité?», a déclaré le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Bien que les besoins soient présents partout dans l'arrondissement, ils le sont encore plus dans le quartier Hochelaga.

«?Ce soutien est vital! Les mesures de confinement combinées aux pertes d'emploi ont fragilisé la situation déjà précaire de plusieurs personnes. Alors, si on peut épauler les organismes et appuyer des projets qui répondent aux besoins des plus vulnérables, ce sera notre mince contribution?», de conclure Éric Alan Caldwell, conseiller du district d'Hochelaga.

Efficacité et agilité depuis le début de la pandémie

Dans la dernière année, l'arrondissement a dû faire preuve d'agilité. D'abord, en réunissant tous ses intervenants clés autour d'une même table pour accélérer la prise de décision et la coordination des projets, mais aussi en allégeant certaines procédures administratives pour assurer la prise en charge rapide des différentes problématiques.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

