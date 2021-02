Invitation aux médias - Cérémonie virtuelle de remise du Prix À part entière 2020





DRUMMONDVILLE, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec convie les représentantes et représentants des médias à assister à la toute première cérémonie virtuelle de la septième édition du Prix À part entière, animée par madame Ève-Marie Lortie.

Lors de cet événement, pour lequel plus de 700 personnes sont inscrites, cinq lauréates et lauréats ainsi que deux mentions « Coup de coeur » du jury seront honorés. Au total, des bourses d'une valeur de 45 000 $ seront remises. Mentionnons que monsieur Stéphane Laporte sera présent à la cérémonie à titre de porte-parole de la septième édition du Prix. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant ainsi que monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, partenaire officiel, auront le privilège de dévoiler les lauréates et lauréats. Des députés de l'Assemblée nationale participeront également à l'événement.

Pour participer à cette cérémonie de remise de prix en direct, vous devez vous inscrire en écrivant à l'adresse courriel suivante : prixape@ophq.gouv.qc.ca.

Bien vouloir préciser votre nom, prénom, le nom de votre média ainsi que l'adresse courriel avec laquelle vous souhaitez assister à la cérémonie virtuelle. Un mot de passe vous sera alors transmis par courriel quelques jours avant l'évènement, pour accéder à la plateforme au moment venu.

Date : 23 février 2021



Heure : 15 h

Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca.

Source :

Marie-Pierre Beaulieu-Savard

Agente d'information

Office des personnes handicapées du Québec

1 866 680-1930, poste 18610

marie-pierre.beaulieu-savard@ophq.gouv.qc.ca

Communications et entrevues :

Kevin Lalancette

Roy & Turner Communications

1 514 844-9678, poste 207

klalancette@roy-turner.com

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

