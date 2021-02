Plus de 250 entreprises transforment leurs processus réglementaires grâce aux applications Veeva Vault RIM





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 250 organisations utilisaient les applications Veeva Vault RIM pour la gestion des informations réglementaires de bout en bout. Un nombre croissant de sociétés biotechnologiques émergentes et d'entreprises, y compris 12 des 20 premières sociétés pharmaceutiques mondiales, modernisent la planification, le suivi et la publication des soumissions afin de garder une longueur d'avance sur l'évolution des réglementations, notamment des normes IDMP de l'ISO.

« La rationalisation des processus réglementaires constitue une priorité stratégique afin de favoriser une planification et une exécution efficaces des soumissions, ainsi que d'accélérer la mise à disposition des médicaments pour les patients », a déclaré Dominique Lagrave, responsable des opérations réglementaires mondiales chez Amgen. « Veeva Vault RIM unifiera les processus réglementaires et délivrera la visibilité dont nous avons besoin pour prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. »

Les sociétés des sciences de la vie de toutes tailles adoptent rapidement les applications Vault RIM afin de simplifier la gestion des enregistrements de produits, des documents de soumission, des dossiers publiés et des interactions avec les autorités de santé. Vault RIM élimine le recours aux feuilles de calcul et processus manuels pour permettre aux équipes réglementaires de transmettre l'information appropriée à la personne appropriée, au moment approprié.

Les organisations utilisent Vault Registrations pour respecter les normes IDMP au sein des nouvelles entités, afin de mieux suivre, gérer et relier les informations de produits enregistrés. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'un aperçu complet des ensembles de données IDMP en fonction des informations enregistrées actuelles d'un produit, et obtenir des éléments IDMP tout au long du processus réglementaire. Les équipes réglementaires peuvent désormais simplifier la mise en oeuvre de la norme IDMP, afin d'améliorer la qualité et la conformité.

« Un plus grand nombre d'entreprises s'associent avec Veeva pour rester en phase avec l'évolution des réglementations, et accélérer la commercialisation de leurs produits », a déclaré John Lawrie, vice-président de Veeva Vault RIM. « Veeva Vault RIM délivre l'envergure requise pour rédiger et publier plusieurs milliers de demandes de modification, ainsi que l'innovation nécessaire pour gérer de manière fluide les réglementations telles que la norme IDMP. »

La gamme Veeva Vault RIM Suite comprend Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing, et Vault Submissions Archive offrant des capacités RIM unifiées sur une seule plateforme cloud. Vault RIM fait partie de Veeva Development Cloud, une gamme unifiée d'applications destinée à l'environnement clinique, réglementaire, qualité, et sécurité, afin d'aider les organisations à orienter les processus opérationnels dans les domaines de la recherche et du développement, ainsi que de la fabrication.

Visionnez les sessions à la demande de l'événement Veeva R&D and Quality Summit à l'adresse veeva.com/Summit, afin de découvrir comment les entreprises s'associent avec Veeva pour transformer la gestion des informations réglementaires.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 950 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l'acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l'industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ces déclarations prévisionnelles à l'avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et incertitudes, connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d'impacter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

