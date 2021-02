Sintavia obtient la certification de conception et de développement AS 9100





Sintavia, LLC, concepteur et fabricant additif de composants thermiques et aérodynamiques critiques pour l'industrie aérospatiale, spatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation AS 9100 pour la conception et le développement de produits. Cette approbation, qui fait suite à plusieurs mois de vérification des performances passées de la société, permet à celle-ci de proposer à ses clients de vol et de lancement des solutions de conception certifiées pour des composants critiques tels que les échangeurs thermiques, les chambres de combustion et les châssis. Cette toute nouvelle certification s'ajoute à l'ensemble des accréditations de qualité à la pointe de l'industrie obtenues par la société.

« Ces neuf dernières années, Sintavia a franchi plusieurs étapes majeures, à mesure que nous avons développé le marché en proposant des composants critiques fabriqués de manière additive à l'industrie aérospatiale, spatiale et de la défense », a déclaré Alex Bencomo, vice-président des opérations chez Sintavia. « L'accréditation AS 9100 de conception et de développement s'inscrit dans la poursuite de cette tendance. Les clients sont désormais assurés non seulement que Sintavia possède les capacités nécessaires pour concevoir et développer leurs composants critiques, mais également que la société respecte les processus requis pour que ces pièces soient conformes aux normes de qualité rigoureuses. »

Outre la certification AS 9100 pour la conception et la fabrication de composants d'aviation, Sintavia est certifiée ISO 17025 et ISO 14001, et détient des accréditations Nadcap en fabrication additive, traitement thermique et tests mécaniques.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D une nouvelle génération de produits de vol et de lancement, destinés à l'industrie aérospatiale, spatiale et de la défense. La capacité de la société à concevoir et produire en série des composants thermiques dotés de parois structurelles complexes inférieures à 150 microns permet de libérer un niveau de performance impossible à atteindre en utilisant les méthodes de fabrication traditionnelles. Grâce à 26 imprimantes haute vitesse fonctionnant à proximité d'équipements de post-traitement de précision, à ses nombreux équipements complémentaires de test mécanique, et à son laboratoire de métallurgie et de poudre complet, Sintavia est en mesure d'optimiser les paramètres, de fabriquer en série et de procéder au contrôle qualité des pièces destinées aux applications aérospatiales. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. La société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aérospatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

