Saladax Biomedical annonce l'approbation de Santé Canada pour cinq tests en laboratoire de la gamme MyCaretm Psychiatry

Saladax Biomedical, Inc. (Saladax) a le plaisir d'annoncer l'approbation de cinq tests en laboratoire MyCaretm Psychiatry par Santé Canada à utiliser pour mesurer la concentration médicamenteuse chez des patients recevant les six antipsychotiques les plus communs.

Les tests en laboratoire MyCare Psychiatry sont des outils diagnostiques essentiels utilisés par les psychiatres pour surveiller les concentrations sanguines de ces médicaments sur ordonnance. Ces tests reposent sur des analyseurs chimiques déjà présents dans la plupart des laboratoires cliniques, et les résultats sont disponibles en quelques heures au lieu de quelques jours.

Les tests en laboratoire MyCare Psychiatry approuvés identifient les concentrations sanguines des médicaments suivants: clozapine, rispéridone, palipéridone, aripiprazole, olanzapine, et quétiapine.

"La capacité de nos tests à fournir des résultats en quelques heures signifie que les médecins disposent pour la première fois d'un outil diagnostique pratique pour les aider dans la gestion et l'optimisation du traitement de leurs patients", déclare Sal Salamone, PDG et fondateur de Saladax.

Ces tests sont disponibles au Canada par le biais de HLS Therapeutics Inc., le distributeur canadien exclusif des tests en laboratoire MyCaretm Psychiatry de Saladax.

À PROPOS DE SALADAX BIOMEDICAL, INC.

Basé à Bethlehem, en Pennsylvanie, Saladax Biomedical, Inc. est une société privée développant, fabricant et commercialisant des tests qui fournissent des résultats rapides sur la concentration thérapeutique de médicaments essentiels et vitaux prescrits par des psychiatres et des oncologues. Depuis 2007, la technologie propriétaire de Saladax est utilisée dans des laboratoires cliniques ou des établissements de santé pour aider les médecins à surveiller et optimiser les soins aux patients. En outre, la société collabore avec des chefs de file pharmaceutiques pour mettre au point des tests pour des essais cliniques et des solutions diagnostiques. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter MyCareTests.com

À PROPOS DE HLS THERAPEUTICS, INC.

Créé en 2015, HLS est une société pharmaceutique spécialisée dans l'acquisition et la commercialisation de produits pharmaceutiques en phase avancée de développement et en phase commerciale sur les marchés nord-américains. HLS se concentre sur des produits ciblant le système nerveux central et les domaines thérapeutiques cardiovasculaires. L'équipe de direction de HLS se compose de dirigeants aguerris du secteur pharmaceutique ayant déjà fait leurs preuves dans ces domaines thérapeutiques et dans la gestion de produits pour chacune de ces phases de développement. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.hlstherapeutics.com

