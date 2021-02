David L. Portilla, ancien conseiller politique principal au Conseil de surveillance de la stabilité financière, rejoint Cravath





Cravath, Swaine & Moore LLP a le plaisir d'annoncer que David L. Portilla, avocat de premier plan spécialisé dans la réglementation bancaire et ancien conseiller politique principal du bureau du Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) du département du Trésor américain, a rejoint le cabinet en tant qu'associé.

Me Portilla conseille des banques internationales et nationales ainsi que d'autres institutions financières sur des questions de transaction, de réglementation, de supervision et de gouvernance, notamment la règle Volcker, sur les normes prudentielles renforcées qui s'appliquent aux grandes organismes bancaires et la réglementation prudentielle des sociétés financières non bancaires.

« L'expérience de David au sein et en dehors du gouvernement offrira à Cravath une capacité renforcée pour conseiller ses clients de services financiers sur un vaste gamme de questions », a déclaré Faiza J. Saeed, présidente associée de Cravath. « Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre cabinet ».

M. Portilla est membre de l'équipe initiale qui a créé le FSOC et a contribué à l'élaboration de son programme, de ses procédures de fonctionnement et de ses structures de gouvernance. Il a également été l'un des principaux responsables de la mise en oeuvre de la loi Dodd-Frank et a travaillé sur un certain nombre de questions importantes, notamment le processus de rédaction de la règle Volcker interinstitutions, le renforcement des normes prudentielles et l'élaboration de la politique du FSOC concernant l'utilisation des « testaments de vie ».

« Cravath a agi en tant que conseiller pour de nombreuses transactions parmi les plus transformatrices du secteur des services bancaires et financiers », a déclaré Me Portilla. « Je me réjouis d'aider les clients du cabinet à naviguer dans un paysage réglementaire financier de plus en plus complexe ».

Membre de la division du droit des affaires et du comité de législation bancaire de l'American Bar Association, Me Portilla est également coprésident du sous-comité des institutions financières d'importance systémique du comité de législation bancaire.

Me Portilla a obtenu un doctorat en droit à la Rutgers Law School avec tous les honneurs en 2006, où il a été intronisé à l'Ordre de la Coif. Il a obtenu une licence avec mention à l'université Rutgers en 2002.

Cravath, Swaine & Moore LLP a été fondé en 1819 et est largement reconnu comme étant l'un des principaux cabinets d'avocats du monde. Le cabinet compte au total 533 avocats à New York et à Londres.

