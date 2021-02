AM Best revoit à la hausse les perspectives de notations de la CICA Re





AM Best a révisé la perspective de « stable » à « positive » et affirmé la notation de solidité financière de B (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de "bb+" de la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CICA Re) (Togo).

Les notations de crédit reflètent la force bilancielle de la CICA Re, qu'AM Best qualifie de très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d'entreprise faible.

La révision de la perspective à « positive » fait suite au renforcement du cadre et des capacités de gestion des risques d'entreprise de la CICA Re ces dernières années, durant lesquelles la société a réalisé une évaluation approfondie de son cadre des risques, utilisant des ressources internes et des consultants indépendants spécialisés en risques. Bien que l'approche de gestion des risques de la CICA Re en est encore à un stade précoce de développement, AM Best prévoit que ces améliorations continueront sur le court terme, notamment à mesure que la société continue de développer la formalisation et l'intégration de son cadre de gestion des risques d'entreprise.

La force bilancielle de la CICA Re est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus élevé en fin d'année 2019, telle que mesurée par le Best Capital Adequacy Ratio (BCAR) (ratio de suffisance de capital de Best). L'introduction de cessions légales au premier Franc dans la zone de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), avec prise d'effet en 2020, a généré une hausse significative des risques de souscription de la société, avec un volume de primes nettes qui devrait augmenter d'environ 40% en 2020. Toutefois, la CICA Re bénéficie d'une bonne flexibilité financière, démontrée par son augmentation de capital de 20 milliards de francs CFA (36,8 millions d'USD) auprès d'actionnaires existants et de nouveaux investisseurs au cours de ces deux dernières années. AM Best anticipe donc que la capitalisation ajustée aux risques prospective de la CICA Re restera nettement supérieure au niveau requis pour l'évaluation la plus élevée. Parmi les facteurs ayant un impact négatif sur la solidité du bilan figurent les niveaux élevés de créances et la qualité limitée des actifs, susceptible d'introduire de la volatilité dans la solvabilité de la société.

La CICA Re a un historique de performance opérationnelle adéquate, avec un ratio d'exploitation moyen pondéré à cinq ans (2015-2019) de 89,9%, soutenu par de bons résultats de souscription et un revenu financier stable. La société a déclaré un bénéfice net de 5,1 milliards de francs CFA (8,7 millions d'USD) en 2019, contre 4,6 milliards de francs CFA (8,0 millions d'USD) l'année précédente, sous l'impulsion de meilleures marges sur les affaires non-vie. AM Best s'attend à une augmentation du bénéfice net à partir 2020, reflétant la hausse des cessions légales dans la région, dans la mesure où la rentabilité sous-jacente des marchés de l'assurance dans la zone CIMA reste bonne.

La CICA Re conserve une bonne position de marché au sein de la zone CIMA, où elle bénéficie de cessions légales sur les traités de réassurance. De plus, la société dispose d'un portefeuille d'affaires conventionnelles provenant de la zone CIMA, du reste de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, qui devrait représenter, selon AM Best, environ la moitié du chiffre d'affaires dans les années à venir. Alors que l'introduction de cessions légales au premier Franc sur l'activité directe en 2020 a renforcé le positionnement de la CICA Re dans la région, son profil de marché reste limité par l'échelle modeste de la société par rapport aux références internationales, en raison de la petite taille de la zone CIMA, et le rôle de réassureur suiveur de la CICA Re.

