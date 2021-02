La quatrième plus grande tranche de Lune sur Terre est mise aux enchères chez Christie's





La vente aux enchères en ligne se poursuit jusqu'au 23 février

On peut y voir des spécimens de la collection Macovich

NEW YORK, 16 février 2021 /CNW/ - Au moment où le rover Perseverance de la NASA doit atterrir sur Mars ce jeudi, voici votre chance d'acquérir des morceaux de la planète Mars quelques jours plus tard. La vente aux enchères en ligne « Deep Impact: Martian, Lunar and other Rare Meteorites » de Christie's se poursuit jusqu'au 23 février.

Les lots en vedette comprennent une dizaine d'objets provenant de la Lune et de Mars et une dizaine d'autres objets provenant de certains des musées les plus populaires au monde. Entre autres objets, il y a un météorite historique qui aurait tué un homme, un météorite qui a vraiment tué une vache, des météorites qui contiennent la plus ancienne matière sur laquelle l'humain a posé les mains, ainsi que d'autres météorites contenant des joyaux venus de l'espace.

LOT 21 -- MORCEAU D'UNE ROCHE VENANT DE MARS

La vente aux enchères met en vedette la quatrième plus grande tranche de Lune. Taillée dans le météorite Tisserlitine 001, sa surface est plus de deux fois supérieure à celle de tout autre échantillon taillé provenant de la Lune. Les météorites lunaires, qui sont parmi les substances les plus rares sur Terre, sont arrivées sur notre planète après avoir été expulsées de la Lune à la suite de collisions avec des astéroïdes. Les signatures minéralogiques et isotopiques de ce spécimen lunaire ont été confirmées par les scientifiques (valeur approximative : de 250 000 $ à 350 000 $).

La vente aux enchères présente également les météorites esthétiques de la collection Macovich, la plus importante collection de météorites métalliques esthétiques, dont un échantillon de 300 lb que l'on pourrait qualifier de sculpture naturelle extraterrestre. Celui-ci a battu un record de ventes aux enchères en 1996, a fait partie d'une importante collection privée pendant des décennies et pourrait bientôt fracasser un autre record (valeur approximative : de 180 000 $ à 260 000 $).

Le conservateur de Macovich, Darryl Pitt, a créé un marché pour les météorites métalliques esthétiques et, à la fin des années 1990, dans un effort pour inspirer les enfants, il a créé la collection à édition limitée « Mars Cube -- the First Interplanetary Collectible ». La collection, qui contient des particules de la planète Mars et un manuel du propriétaire d'objets martiens, est d'une valeur approximative de 600 $ à 1 000 $.

« Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour détourner notre attention et admirer le caractère infini du ciel étoilé qu'en ce moment, a expliqué Darryl Pitt. Mais si vous souhaitez être inspirés et écarquiller les yeux, touchez une météorite. »

LOT 25 -- LA PLUS MERVEILLEUSE SUBSTANCE EXTRATERRESTRE CONNUE

Bien sûr, vous pouvez toujours tenter d'en trouver une par vous-même. À la suite d'une pluie de météorites Tirhert survenue en 2014 au Maroc, un père et son fils sont partis à la recherche d'un trésor surnaturel. Pendant que des centaines de personnes fouillaient le sol sous le soleil torride du désert, le jeune garçon, qui était plutôt à la recherche d'un peu d'ombre, a découvert le météorite mis à l'enchère aujourd'hui coincé entre les branches de l'arbre qui lui procurait de l'ombre (valeur approximative : de 15 000 $ à 25 000 $).

Le 24 juillet 1790, une pluie de météorites a frappé le sud-ouest de la France. Une personne qui s'est approchée d'un berger pour voir comment il se porte a remarqué un trou dans le toit en chaume de sa maison, et une pierre étrange aux côtés de son corps sans vie. Il pourrait très bien s'agir du premier et unique décès documenté à la suite d'une collision avec un météorite. Mais le problème, c'est qu'on croyait à l'époque que les roches ne pouvaient pas tomber du ciel. Et si les météorites n'existent pas, comment quelqu'un peut-il être tué par un météorite? Mais, ce spécimen provenant de cette douche de météorite historique est bien réel (valeur approximative : de 2 000 $ à 3 000 $).

« Nous avons mis sur pied notre offre de météorites la plus diversifiée à ce jour, et les collectionneurs réagissent avec beaucoup d'enthousiasme », a déclaré James Hyslop, chef des sciences et de l'histoire naturelle chez Christie's. « L'un de mes objets favoris est un météorite suédois qui provient du coeur d'un astéroïde et qui a été modelé en sphère; sa structure cristalline naturelle en fait une boule de cristal extraterrestre" (valeur approximative : de 14 000 à 18 000 $) ». Et l'avenir que l'on peut y lire? Une vente « Deep Impact » de Christie's qui fait écarquiller les yeux.

LOT 18 -- BOULE DE CRISTAL EXTRATERRESTRE

