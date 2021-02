LF Energy s'associe à Sony Computer Science Laboratories pour lancer un projet de microréseau de sources ouvertes





Les services Web Hyphae automatiseront la distribution d'énergie renouvelable pair-à-pair

SAN FRANCISCO, 16 février 2021 /CNW/ - LF Energy, un organisme sans but lucratif de la Linux Foundation qui cherche à accélérer la transition énergétique des réseaux et des systèmes de transport du monde entier grâce aux sources ouvertes, avec son nouveau membre, Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL), filiale de Sony Corporation, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une initiative de microréseau, Hyphae, visant à automatiser la distribution d'énergie renouvelable pair-à-pair.

Les ressources énergétiques et l'infrastructure étant de plus en plus mises au défi de faire face aux impacts futurs du changement climatique et des catastrophes naturelles, Hyphae vise à rendre les microréseaux plus résilients. Pour ce faire, il fera la transition du logiciel existant de Sony CSL, soit l'Autonomous Power Interchange System (APIS), qui distribue automatiquement et efficacement de l'énergie renouvelable produite localement sur un réseau à courant continu, vers les réseaux CA. Grâce à un échange d'énergie pair-à-pair par microréseau résilient, même les collectivités les plus éloignées seront en mesure de stocker et de distribuer de l'énergie de façon autonome sans se connecter à des centrales électriques à grande échelle ou à des réseaux de distribution d'électricité.

« Sony CSL est une filiale de l'une des plus grandes entreprises du monde, et en lançant Hyphae avec nous, elle énonce avec force son intention de collaborer et de mener à la résolution du problème le plus complexe du monde, la décarbonisation, a déclaré Shuli Goodman. directrice générale de LF Energy. La collaboration avec Sony CSL nous aidera à stimuler la transformation énergétique dans les pays développés, ainsi qu'à permettre l'électrification des régions pauvres en énergie de la planète. »

Alors que le monde fait la course pour développer et construire des microréseaux résilients et souples, un contrôleur de microréseaux automatisé à source ouverte et une plateforme d'échange pair-à-pair comme Hyphae permettra d'accélérer l'innovation tout en réduisant les coûts pour tous. Le partenariat avec Sony CSL rapproche LF Energy de son objectif de construire le premier microréseau interexploitable compatible CA et CC, autonome, opérationnel hors réseau et capable de se connecter à un réseau de distribution électrique sous la supervision des services publics.

« En travaillant avec LF Energy, nous entrevoyons une voie vers un microréseau interexploitable, infonuagique et configurable qui révolutionnera la relation du monde avec l'énergie mise en réseau, a déclaré Hiroaki Kitano, président et chef de la direction de Sony CSL. Nous partageons le sentiment d'urgence d'agir quant aux questions climatiques, et c'est pourquoi nous avons décidé de transformer une partie de notre recherche qui dure depuis une décennie en source ouverte et de travailler avec LF Energy. Il s'agit d'un appel à l'action pour que les plus grandes entreprises du monde travaillent ensemble à révolutionner le paysage énergétique mondial, y compris les systèmes énergétiques résidentiels et industriels, les systèmes d'électricité et l'électrification verte des transports. »

LF Energy cherche actuellement à collaborer avec ses partenaires de matériel informatique pour s'assurer qu'ils créent un système entièrement interexploitable. Si vous souhaitez en savoir plus sur Hyphae ou LF Energy, visitez : https://www.lfenergy.org/

À propos de LF Energy

Première initiative du genre, LF Energy propose un plan d'action du XXIe siècle pour résoudre les changements climatiques grâce à des cadres ouverts, des architectures de référence et un écosystème de soutien de projets complémentaires. Outre RTE, les membres comprennent Alliander, Energinet, TenneT, Elering, IBM, NREL, Recurve, l'Université Stanford, OSISoft, Unicorn, Wind River, Cloud Bees, Alan Turing Institute, Pecan Street et bien d'autres. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.lfenergy.org.

