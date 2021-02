Accueil Bonneau : une décision antisyndicale qui nuit aux itinérantes et itinérants





MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'Accueil Bonneau ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la décision de la direction de l'Accueil Bonneau qui a aboli unilatéralement tous les postes des intervenantes et intervenants qui travaillaient en première ligne à la nouvelle halte-chaleur dans le Vieux-Port de Montréal. Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Accueil Bonneau (CSN) estime qu'il s'agit d'une mauvaise décision, dont les motifs ne sont pas aussi clairs que le prétend l'organisation.

Cette décision de janvier dernier a en effet permis de décimer l'exécutif syndical à la veille du début des négociations pour un nouveau contrat de travail. De plus, le syndicat estime qu'il n'est pas du tout « innovant », comme le prétend la direction, de remplacer les intervenantes et intervenants de première ligne expérimentés et formés, par des agents de sécurité sous prétexte que la priorité est maintenant au logement (housing first).

« Tant qu'il y aura des itinérants dans la rue, il faudra les accompagner de façon humaine et les besoins demeureront importants, même pour ceux et celles qui auront la chance d'obtenir un logement », soutient Chloé Bourbiaux, porte-parole du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Accueil Bonneau (CSN). « La tendance que l'on constate sur certains sites d'accueil de personnes itinérante d'embaucher des gardiens de sécurité pour faire le travail de première ligne n'est vraiment pas un pas dans la bonne direction. L'accueil devrait être plutôt axé sur l'humain et non pas concentré sur les seuls besoins de sécurité », affirme Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN.

Tendance au délaissement de la première ligne

La tendance actuelle à favoriser le logement d'abord (housing first), présente partout en Amérique du Nord et de plus en plus à Montréal, fait en sorte qu'elle canalise, dans certains ca, les subventions ou les dons du privé vers ces initiatives. « La course aux subventions associées à des projets et le désir de voir baisser les statistiques du nombre d'itinérants ne doit pas faire oublier qu'il y a encore des personnes dans la rue à Montréal, en plein hiver, en pleine pandémie et que leurs besoins comportent plusieurs dimensions », affirme Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

Cette tendance touche également les autres grands refuges de Montréal qu'ils soient permanents ou temporaires. « Il est important de conserver une première ligne forte pour accompagner les itinérantes et les itinérants. Il faut des lits pour un accueil inconditionnel qui ne repose pas sur l'enrôlement dans un programme de travail ou de logement », ajoute Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Ce dernier ajoute que la tendance au remplacement de la première ligne d'accueil des itinérants par des agents de sécurité n'est pas une politique innovante, bien au contraire.

