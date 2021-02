Lachine-Est - La Ville de Montréal présente son Plan d'ensemble pour le futur écoquartier Lachine-Est





MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal ainsi que l'arrondissement de Lachine et l'organisme Concert'Action Lachine sont fiers de présenter le Plan d'ensemble proposé pour réussir la transformation en écoquartier de la vaste friche industrielle que constitue aujourd'hui Lachine-Est. Ce projet s'inscrit dans la transition écologique et est ancré dans la communauté. Fruit d'une démarche de concertation novatrice, ce plan illustre une vision préliminaire de l'écoquartier axé sur le transport collectif, les infrastructures vertes, ainsi que la diversité des activités et des habitats. Il sera partagé avec l'ensemble des parties prenantes ayant participé aux ateliers sur l'avenir du secteur et la population aujourd'hui. La communauté aura l'occasion de faire part de ses commentaires en vue de l'élaboration d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU) qui répond à ses attentes.

« Ce Plan d'ensemble représente un pas de plus vers un Programme particulier d'urbanisme qui viendra fixer les règles d'aménagement et de développement de ce secteur dans l'esprit d'un écoquartier. Le processus collectif et participatif que nous avons mis en place nous donne des bases solides pour poursuivre le travail afin d'aller plus loin et créer une ville verte et résiliente, à échelle humaine et à l'image de ses résidentes et résidents », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Le plan d'ensemble prévoit un centre sportif et communautaire ainsi qu'une école, la préservation du patrimoine du secteur, tout en assurant une mixité sociale et d'usages pour le bénéfice de l'ensemble des Lachinois.e.s. La planification de cet écoquartier prévoit trois fois plus d'espaces verts, plus d'espaces communs autour des bâtiments et plus d'ensoleillement qu'auparavant. Cette nouvelle étape vers un Programme particulier d'urbanisme nous assure que cette friche industrielle soit enfin planifiée pour répondre aux besoins de la communauté et contribue au déploiement de la portion ouest de la ligne rose, tout en incarnant un moteur pour la création d'emplois et l'essor des artères commerciales. Le PPU à venir laissera derrière la planification sans vision d'ensemble qui était une réalité depuis 15 ans. Ensemble, nous construisons le Lachine de demain », a affirmé la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

«En rassemblant les acteurs du milieu avec de grands experts et professionnels, cette démarche exceptionnelle va permettre de faire émerger un quartier novateur qui répondra aux besoins locaux, mais également pan-montréalais. Nous croyons que cette nouvelle démarche aura une influence majeure sur nos manières de créer de futurs quartiers dans la métropole et, qui sait, dans d'autres grandes villes du monde », a ajouté Pierre Barrette, directeur de Concert'Action Lachine.

Le Plan d'ensemble énonce de grandes orientations applicables, notamment aux futurs aménagements et usages, dans ce vaste secteur de 60 hectares. La trame des espaces verts, la mobilité durable, la diversité de l'offre résidentielle, les équipements collectifs et la gestion écologique des eaux pluviales sont quelques-uns des aspects qui y sont abordés dans la perspective d'en faire un quartier durable et résilient.

Le plan d'ensemble a été élaboré en concertation à la suite d'une série d' ateliers menés d'avril à décembre 2020 réunissant une centaine de participants. Amené à évoluer, le contenu du plan permettra d'orienter la rédaction, dans les mois à venir, d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU) qui sera l'assise pour la mise en oeuvre de l'écoquartier. Le conseil municipal prévoit mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour la tenue d'une consultation publique sur le projet de PPU à l'automne 2021.

Le plan d'ensemble préliminaire pourra être consulté en ligne à compter de demain matin sur la plateforme Réalisons Montréal .

