Lancement de la campagne « Doublement local » d'Aliments du Québec au menu en soutien aux restaurateurs d'ici !

LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir les restaurateurs québécois, Aliments du Québec au menu lance sa campagne « Doublement local » qui vise à encourager les Québécois à consommer local, même au restaurant. Le programme Aliments du Québec au menu reconnaît les restaurants qui mettent de l'avant les produits du Québec sur leur menu et qui s'approvisionnent à plus de 60 % d'ingrédients du Québec.

« Commander d'un des restaurants du programme Aliments du Québec au menu est un achat doublement local puisque ce sont des restaurants de chez nous, qui cuisinent des produits de chez nous. En commandant des plats dans un restaurant reconnu, pour emporter ou pour consommer sur place selon le cas, les Québécois encouragent à la fois les restaurateurs et les producteurs d'ici », explique Marie Beaudry, directrice générale d'Aliments du Québec.

Cinq raisons de découvrir les restaurants participants d'Aliments du Québec au menu

Pour découvrir des saveurs d'ici

Derrière chaque plat concocté par les restaurants du programme d'Aliments du Québec au menu, il y a un désir de mettre de l'avant la spécificité unique des produits d'ici et de les valoriser. Vous y découvrirez de belles histoires de collaboration entre les restaurateurs et les producteurs du Québec qui mettent en valeur les saveurs de chez nous.



« Le plaisir de cuisiner avec des aliments du Québec ce n'est pas seulement de préparer des mets d'ici, mais c'est aussi d'établir des liens avec des producteurs locaux qui oeuvrent à nous offrir des produits d'exception. C'est un privilège de pouvoir faire goûter aux Québécois les richesses d'ici », souligne Arnaud Marchand , chef et co-propriétaire de Chez Boulay et porte-parole d'Aliments du Québec au menu.



Pour tous les goûts

Ce sont plus de 600 restaurants à travers la province qui adhèrent fièrement à ce programme, dont les chaînes de restaurants Normandin , La Cage - Brasserie Sportive, Toujours Mikes et La Piazzetta ainsi que des restaurants indépendants tels que Chez Boulay , Le Champlain du Fairmont Le Château Frontenac , O'Thym, Côté Est, Chez Mathilde , La Cuisine, Maison Boire et plus encore. De Montréal, à la Côte-Nord, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale, il y a des restaurants participants à la grandeur du Québec qui vous plairont assurément.



Pour bénéficier d'une expertise reconnue

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître l'origine des aliments qui composent leur assiette, et ce, même au restaurant.



Depuis 25 ans, Aliments du Québec oeuvre à promouvoir l'industrie agroalimentaire du Québec par les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons biologiques respectives. Avec le programme Aliments du Québec au menu, l'organisme met à profit son expertise pour analyser et vérifier les menus des restaurants locaux. Pour faire partie du programme, le restaurateur doit faire la preuve qu'en moyenne 60 % ou plus de sa carte est composée d'aliments produits ou préparés au Québec.



Pour soutenir notre économie

La situation très particulière de pandémie a eu d'importantes répercussions économiques sur divers secteurs d'activités du Québec, dont notamment les restaurants. Les restaurateurs et les chefs continuent de faire preuve d'ingéniosité afin d'assurer la pérennité de leur restaurant. Ils sont un maillon important du fonctionnement de la chaîne alimentaire du Québec. Opter pour un restaurant du programme Aliments du Québec au menu, c'est choisir une option locale qui encourage la production locale, et par conséquent qui favorise l'économie locale.



« Malgré les difficultés encourues pendant la pandémie, la restauration québécoise continue de se réinventer pour offrir une expérience gustative de qualité à ses clients. Le meilleur soutien que la population québécoise peut donner à l'industrie est de commander un repas, soit en salle à manger dans les régions où c'est possible, en livraison ou pour emporter à la maison. En posant ce geste dans un établissement Aliments du Québec au menu, le client n'aide pas uniquement la restauratrice ou le restaurateur de sa communauté, il s'assure aussi du maintien d'une filière bioalimentaire locale forte », affirme Alain Mailhot , président-directeur général de l'Association Restauration Québec (ARQ), fière partenaire du programme Aliments du Québec au menu.



Pour toutes les occasions

Aliments du Québec au menu regroupe des restaurateurs de tous types : tables gastronomiques, cafés de quartier, comptoirs de prêt-à-manger, microbrasseries, auberges, camions de cuisine de rue, traiteurs, et même de grandes chaînes de restauration. Peu importe l'occasion, vous trouverez un restaurant participant qui répond à vos besoins.

Pour trouver un restaurant du programme, visitez le site d'Aliments du Québec au menu quebecaumenu.com/restaurants, joignez-vous à notre communauté Facebook @alimentsduquebec et Instagram @alimentsqc et alimentez la conversation avec le mot-clic #doublementlocal.

À propos d'Aliments du Québec au menu

Aliments du Québec au menu est un programme de reconnaissance créé par Aliments du Québec et développé avec le soutien de l'Association Restauration Québec, destiné aux restaurants qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Ils sont maintenant plus de 600 établissements à travers le Québec engagés à s'approvisionner à plus de 60 % d'ingrédients du Québec.

Ce programme est développé grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

