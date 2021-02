CIMCO continue de s'engager à l'action climatique, élimine les fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement mondial de sa gamme de produits





TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - CIMCO Refrigeration, le plus grand entrepreneur en réfrigération industrielle du Canada et un chef de file de la technologie à base de réfrigérants naturels, a renforcé son engagement envers les réfrigérants de patinoire respectueux du climat avec un potentiel de réchauffement planétaire faible à nul (PRG - la mesure qui compare le réchauffement des différents gaz à effet de serre). CIMCO ne fabriquera plus d'ensembles de patinoires récréatives qui utilisent des frigorigènes à PRG élevé, y compris des mélanges de HFO comme le R513a.

« CIMCO reconnaît que notre industrie a un rôle clé à jouer dans l'élimination des frigorigènes super-polluants comme les hydrofluorocarbures (HFC)», déclare David Malinauskas, président de CIMCO.

« Nos nouvelles offres sont conformes à l'Amendement de Kigali et au Protocole de Montréal. Ils dépassent également la nouvelle réglementation du California Air Resources Board (CARB) pour les nouvelles patinoires et n'utilisent que des réfrigérants avec un PRG inférieur à 150. Nous faisons notre part avec des réfrigérants respectueux du climat comme le CO? et l'ammoniac et avons affiné notre offre de produits avec l'environnement à l'esprit. Ces fluides frigorigènes ont un PRG nul ou négligeable et seront clairement les nouvelles normes de l'industrie. »

CIMCO a construit des milliers de patinoires respectueuses de l'environnement à travers l'Amérique du Nord, notamment la patinoire d'Evergreen Brick Works, le chef de file éminent de Toronto en matière de pratiques durables pour les villes et la patinoire Oak Park à Stockton, en Californie, qui sera la première encre à glace CO? de l'État. Après avoir repensé sa gamme de produits, CIMCO propose quatre ensembles de réfrigération de patinoires respectueux du climat, ainsi qu'une technologie de récupération de chaleur pour aider les patinoires à réduire davantage leur empreinte carbone. « Nous sommes impatients de travailler avec les propriétaires et les exploitants de patinoires à travers le Canada et les États-Unis, qu'ils construisent une nouvelle installation à taux zéro ou travaillent dans une installation existante et font la transition vers un avenir respectueux du climat », déclare Malinauskas.

CIMCO Refrigeration Inc. (cimcorefrigeration.com), dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, se spécialise dans l'ingénierie, la conception, la fabrication, l'installation et le service de systèmes de réfrigération industriels, de processus et récréatifs. Depuis plus de 100 ans, le leadership de CIMCO et ses programmes inégalés de recherche, de développement et de fabrication l'ont mis à l'avant-garde des progrès de l'industrie et des percées technologiques.

