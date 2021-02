Une nouvelle campagne conjointe exhorte le gouvernement fédéral à prendre des mesures immédiates à l'égard de l'assurance-médicaments





Les groupes syndicaux et de la santé s'unissent pour faire pression en faveur de l'accès universel aux médicaments sur ordonnance

OTTAWA, ON, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Coeur + AVC, le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers (FCSII) unissent leur voix pour signaler l'urgence d'instaurer un régime d'assurance-médicaments national. Ces groupes ont lancé une campagne invitant la population canadienne à dire au gouvernement fédéral que le Canada mérite un régime d'#AssuranceMédicaments dès maintenant.

Coeur + AVC, le CTC et la FCSII collaborent pour la première fois autour d'un engagement commun à faire en sorte que chaque personne au pays puisse obtenir les médicaments dont elle a besoin grâce à un régime d'assurance-médicaments national universel, public et à payeur unique.

«?Le Canada est le seul pays doté d'un système de soins de santé universel qui n'offre pas de régime d'assurance-médicaments universel, laissant 7,5 millions de personnes au pays sans couverture pour les médicaments ou avec une couverture insuffisante, déclare Doug Roth, chef de la direction, Coeur + AVC. Nous savons que certains groupes sont plus touchés que d'autres - notamment les personnes racialisées et les femmes. De nombreuses personnes sont forcées de prendre des décisions difficiles en réduisant leurs dépenses en nourriture et en chauffage pour pouvoir payer les médicaments dont leur famille a besoin.?»

Par le biais de la campagne en ligne à coeuretavc.ca/assurancemedicaments, les Canadiens peuvent faire parvenir une lettre au gouvernement fédéral l'exhortant de prendre des mesures immédiates à l'égard de son engagement d'instaurer un régime d'assurance-médicaments national universel, notamment en affectant des fonds suffisants dans le prochain budget fédéral pour amorcer la mise en oeuvre d'une couverture universelle des médicaments essentiels d'ici au 1er juillet 2021.

«?La pandémie de COVID-19 a fait en sorte que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et par conséquent, leurs avantages sociaux. Or, au cours de la dernière année, les Canadiens ont été deux fois plus susceptibles de perdre leur couverture de médicaments sur ordonnance que d'en obtenir une, révèle Hassan Yussuff, président, Congrès du travail du Canada. Maintenant plus que jamais, le Canada a besoin d'un régime d'assurance-médicaments national universel, public et à payeur unique.?»

«?Le soutien pour un régime d'assurance-médicaments est puissant. Plus de 90 % des personnes au pays estiment qu'il est important que tous aient un accès égal aux médicaments sur ordonnance. Le propre comité consultatif d'experts du gouvernement fédéral a recommandé d'instaurer un régime d'assurance-médicaments national universel, public et à payeur unique et le gouvernement s'y est engagé. Nous avons besoin que des mesures soient prises maintenant, déclare Linda Silas, présidente, Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers.?»

Pour agir maintenant et dire au gouvernement fédéral que le Canada mérite un régime d'#AssuranceMédicaments dès maintenant, rendez-vous sur la page coeuretavc.ca/assurancemedicaments.

Statistiques

Un ménage canadien sur quatre éprouve des difficultés à faire exécuter les ordonnances requises.

Au pays, trois millions de personnes ne font pas exécuter leurs ordonnances parce qu'elles n'en ont pas les moyens.

Un million de Canadiens réduisent leurs dépenses en nourriture et en chauffage pour pouvoir se payer leurs médicaments.

Au cours de la dernière année, les Canadiens ont été deux fois plus susceptibles de perdre leur couverture de médicaments sur ordonnance que d'en obtenir une.

En 2019, les pharmacies du pays ont vendu environ 101 millions de médicaments sur ordonnance pour le traitement des maladies cardiovasculaires, soit plus que toute autre catégorie de médicaments sur ordonnance.

Les coûts des médicaments sur ordonnance constituent la deuxième catégorie de dépenses de santé en importance après les hôpitaux.

Au pays, 16 % des gens n'ont pas pris leurs médicaments pour traiter une maladie du coeur, un taux de cholestérol élevé ou l'hypertension en raison du coût de ces médicaments.

Chaque année, environ 1?000 personnes en âge de travailler meurent prématurément d'une cardiopathie ischémique ou de diabète en partie à cause du coût prohibitif des médicaments sur ordonnance.

Un régime national d'assurance-médicaments permettrait d'économiser 5 milliards de dollars par année en dépenses publiques.

Au pays, l'ensemble disparate de plus de 100 régimes d'assurance-médicaments publics et de 100?000 régimes privés est l'un des plus coûteux au monde.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que nous devons combattre l'inégalité et Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

À propos du Congrès du travail du Canada

Le Congrès du travail du Canada est l'organisation syndicale la plus grande du Canada. Elle rassemble des douzaines de syndicats nationaux et internationaux, des fédérations provinciales et territoriales du travail et des conseils du travail communautaires qui représentent plus de trois millions de travailleuses et de travailleurs dans l'ensemble du pays.

À propos de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

La FCSII est la plus grande organisation infirmière au Canada. Elle représente près de 200?000 infirmières, infirmiers, étudiants et étudiantes en sciences infirmières. Elle se porte à la défense d'enjeux prioritaires dans le secteur de la santé et revendique l'engagement du gouvernement fédéral dans le secteur des soins de santé publics.

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 10:00 et diffusé par :