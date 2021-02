Des mammifères des neiges illustrés sur de nouveaux timbres





SNOW LAKE, MB, le 16 févr. 2021 /CNW/ - La beauté et la diversité des espèces sauvages du Canada en mettent plein la vue dans un nouveau jeu de timbres émis aujourd'hui par Postes Canada. Les timbres consacrés aux mammifères des neiges mettent en vedette cinq animaux du Canada qui ont la capacité unique de s'adapter à nos hivers en changeant la couleur de leur pelage au gré des saisons.

Ces timbres illustrent l'hermine, le lièvre d'Amérique, le renard arctique, le lemming variable et le caribou de Peary, deux prédateurs et trois proies qui, grâce à leur camouflage, sont difficiles à repérer dans leur habitat naturel, surtout en cette période de l'année. Le renard arctique et l'hermine sont des chasseurs discrets qui ont souvent recours à la surprise pour attaquer leur victime. Le lièvre d'Amérique et le lemming variable, aliments de base de nombreux carnivores, ainsi que le caribou de Peary tentent de se fondre dans la nature pour éviter d'être détectés.

Ces 5 animaux sont au nombre des 19 espèces de mammifères dans le monde, dont 12 au Canada, qui changent de couleur grâce à un processus physiologique complexe influencé par une sensibilité à la durée du jour. Leur pelage commence graduellement à blanchir après la première neige. Ce processus s'inverse au printemps.

À propos des timbres

Conçus par Adrian Horvath, ces timbres illustrent un animal au pelage blanc dans son habitat. Chaque photo est l'oeuvre d'un photographe canadien. La photo de l'hermine a été prise par Robert Postma; celle du lièvre d'Amérique, par Michelle Valberg; le renard arctique, par Dennis Fast; le lemming variable, par Mathilde Poirier; et le caribou de Peary, par Paul Loewen.

Dans le coin inférieur gauche de chaque vignette se cachent les traces laissées par l'animal dans la nouvelle neige, visibles seulement sous une lumière ultraviolette (lumière noire).

Imprimés par Canadian Bank Note, les timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur sont offerts en carnets de 10, sur un bloc-feuillet et sur un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet.

Les timbres et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/achat.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

