Invitation aux médias : Su-Père Conférence 2021, le seul colloque annuel dédié à la paternité au Québec

Quand : Jeudi le 18 février 2021, 9h00 à 16h30 Où : Événement virtuel en ligne

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) invite les représentants des médias à assister à la SU-PÈRE CONFÉRENCE 2021, 15e édition du colloque annuel dédié à la paternité réunissant près de 400 intervenants, gestionnaires et autres professionnels des milieux communautaires, institutionnels et gouvernementaux.

Parmi les éléments-clés de la programmation, soulignons :

9h45 : conférence d'ouverture présentée par Diane Dubeau , professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui présentera des données exclusives et toutes récentes issues de l'Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec menée auprès de 753 pères québécois.

conférence d'ouverture présentée par , professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui présentera des données exclusives et toutes récentes issues de l'Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec menée auprès de 753 pères québécois. 10h50 / 11h35 : atelier-conférence « les dossiers chauds de la paternité » par Raymond Villeneuve , directeur général du RVP, qui propose une synthèse des enjeux politiques en lien avec le soutien à l'engagement paternel au Québec.

atelier-conférence « les dossiers chauds de la paternité » par , directeur général du RVP, qui propose une synthèse des enjeux politiques en lien avec le soutien à l'engagement paternel au Québec. 16h00 : lancement d'un événement à venir sur les médias sociaux avec Jonathan Roberge , comédien, humoriste, animateur et porte-parole du RVP.

En tout, une douzaine d'ateliers et de conférences aborderont plusieurs sujets d'actualité liés à la paternité, par exemple : pères immigrants, pères issus de la diversité sexuelle et de genre, pères et DPJ, pères auteurs de violence. Pour consulter la programmation complète : https://www.rvpaternite.org/spc/

