Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 2,8 M$ dans la ville de Matane pour ses bâtiments municipaux





MATANE, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, ont annoncé que des aides financières de 1 698 060 $ et de 1 170 650 $ ont été octroyées à la Ville de Matane, pour des travaux dans les bâtiments de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers, totalisant un soutien de 2?868?710 $.

Les projets de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers consistaient, entre autres, à la mise aux normes des deux bâtiments relativement à la prévention des incendies, à l'accessibilité universelle ainsi qu'à la ventilation et au réseau électrique. Les projets comprenaient aussi la mise à niveau d'infrastructures d'eau pour l'hôtel de ville, en plus de travaux de fenestration et de revêtements extérieurs pour les deux bâtiments.

Les travaux de la caserne de pompiers, renommée J.-Auguste-Laforest, ont pris fin en février dernier. Prévue pour l'automne 2020, l'inauguration de la caserne a dû être reportée à une date ultérieure en raison du contexte sanitaire. L'annonce des soutiens financiers accordés à Matane pour ces deux projets concorde donc avec le premier anniversaire de la caserne. Les travaux de l'hôtel de ville se sont eux aussi terminés en 2020.

«?En collaboration avec nos différents partenaires, nous investissons dans toutes les régions du Québec pour améliorer les infrastructures municipales. Cet investissement de plus de 2,8 millions de dollars correspond à notre volonté d'assurer le maintien d'infrastructures sécuritaires et le développement de milieux de vie agréables qui répondent aux besoins de la population. Voilà un autre geste qui témoigne du soutien que nous accordons à la vitalité de nos municipalités.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les investissements récents du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroyés à la ville de Matane sont très bénéfiques.?Les citoyennes et les citoyens pourront désormais compter sur des infrastructures modernes qui abritent l'hôtel de ville et la caserne de pompiers. Ces aides financières confirment l'engagement du gouvernement dans la réalisation de projets porteurs pour le bien-être de la population du Bas-Saint-Laurent.?»

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

«?Nous sommes fiers de la réalisation des travaux de réfection et de mise aux normes de l'hôtel de ville et de la caserne. L'entretien rigoureux et constant des bâtiments municipaux assure leur pérennité et contribue à long terme à une saine gestion financière de la municipalité. Il est aussi prioritaire pour nous de permettre l'accès universel à ces bâtiments, qui appartiennent aux citoyens et qui sont des lieux d'accueil civiques pour tous les membres de la communauté.?»

Jérôme Landry, maire de Matane

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons qu'une aide financière de 100?000 $ a été octroyée à la Ville de Matane le 18 septembre dernier par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

