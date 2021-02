Il ne reste plus que quelques jours pour poser votre candidature : Programme de prix de la Fondation pour le journalisme canadien





TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Il ne reste plus que quelques jours pour poser votre candidature dans le cadre de l'édition 2021 du programme de prix et bourses de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) qui rend hommage au travail exceptionnel des journalistes et des organisations de presse de partout au pays et offre des occasions de croissance professionnelles aux journalistes en début de carrière. La date limite pour les prix suivants est le 19 février prochain :

Programme de bourses de journalisme FJC pour les personnes noires

Ce nouveau programme se divise en trois prix distincts visant à donner plus de place aux voix des personnes noires, à améliorer la couverture des dossiers des Noirs dans les nouvelles, et à cultiver de futurs chefs de file noirs dans les médias en donnant aux journalistes de race noire en début de carrière (possédant entre une et cinq années d'expérience) l'occasion unique d'être accueillis dans une salle de presse de Radio-Canada/CBC (réseau français ou anglais) ou de l'émission CTV News. Merci aux commanditaires fondateurs lululemon, Aritzia et Groupe financier BMO. Les trois bourses sont les suivantes :

La bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires;

La bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires

La bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires

Lisez les détails du programme.

Prix de la FJC pour les reportages sur les solutions climatiques

Ce nouveau prix, qui comprend une somme en argent de 10 000 $, récompense l'excellence des reportages sur ce qui se fait au Canada et ailleurs pour traiter de l'impact et de la menace des changements climatiques, que l'on parle de politiques, de pratiques, ou des personnes qui pourraient potentiellement faire partie de la solution à cette crise mondiale. Merci à Intact Corporation financière, commanditaire fondateur.

Lisez les détails du prix

Prix conjoint FJC-Facebook Journalism Project d'innovation en information numérique

Ce nouveau prix reconnaît l'innovation dans les médias numériques ayant eu un impact reconnaissable dans l'avancement du journalisme numérique. L'organisme lauréat recevra un prix de 10 000 $.

Lisez les détails du prix

Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC

Ce prix rend hommage à un organisme canadien dont le journalisme apporte des changements profonds et positifs dans la collectivité qu'il dessert. Deux lauréats sont choisis, dans les catégories grands et petits médias. Lisez les détails du prix ici. (Rappel : Les candidats peuvent soumettre leur candidature simultanément au Prix Michener au moyen d'un formulaire en ligne conjoint.)

Prix Couronnement de carrière de la FJC

Ce prix reconnaît une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle au journalisme canadien tout au long de sa vie. Les candidatures sont acceptées pour toutes les catégories de journalisme. Lisez les détails du prix et soumettez votre candidature.

Le Prix Landsberg

En partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, ce prix est décerné à une ou un journaliste qui effectue de la recherche, de l'analyse et de la rédaction exceptionnelles sur les questions d'égalité des sexes sous la lorgnette du genre; il est assorti d'un prix de 5 000 $. Lisez les détails du prix.

Les bourses de journalisme autochtone FJC-CBC

Deux journalistes autochtones en début de carrière auront l'occasion d'explorer des questions d'intérêt tout en passant un mois à l'Unité autochtone de CBC News à Winnipeg. Une allocation de 4 000 $ sera versée et la FJC couvrira les frais de déplacement, d'hébergement et les dépenses raisonnables. Merci à Sobeys Inc. et à la donatrice Isabel Bassett pour leur généreux soutien. Lisez les détails du prix.

Prix de photojournalisme Tom Hanson

Ce prix offre à un photojournaliste en début de carrière un stage rémunéré de six semaines au siège social de La Presse canadienne à Toronto, lui permettant de travailler dans un milieu en perpétuelle évolution et de se faire connaître au pays. Merci à Nikon pour son soutien. Lisez les détails du prix.

On rendra hommage aux lauréats de ces prix lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC le 9 juin prochain.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

